Schwarz-Grün: Einstieg in Altenpflegeausbildung erleichtern

Eine alte Dame hält sich am in ihrem Bett an einem Haltegriff fest. Foto: Angelika Warmuth/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Kampf gegen den Personalmangel in der Altenpflege in Hessen wollen die schwarz-grünen Regierungsfraktionen die Ausbildung für junge Menschen ohne Schulabschluss öffnen. Damit sollten vermehrt Flüchtlinge eine Chance bekommen, den Beruf zu ergreifen, hieß es in der Landtagsdebatte am Mittwoch in Wiesbaden. Geplant ist eine Altenpflegehelferausbildung, bei der die Azubis parallel ihren Hauptschulabschluss machen können.