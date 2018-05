Smartes Studieren weckt neues Denken

Im neuen „Smart Teaching Lab“ in Gebäude A 15 der Wetzlarer Spilburg taucht Jonathan Meister, Mitarbeiter der Stabsstelle Planung und Technik, mit der VR-Brille in virtuelle Welten ein, während in seinem Rücken ein 3D-Drucker Bauteile produziert. Der mit viel beeindruckender Hightech ausgestattete Raum kann von den StudiumPlus-Dozenten für unterschiedlichste Vorlesungen genutzt werden, thematisch sind der Digitalisierung kaum Grenzen gesetzt.

„Die Digitalisierung verschafft uns einen zusätzlichen Trend“, sagt Norbert Müller, Vorstandsvorsitzender des Competence-Center Duale Hochschulstudien (CCD), in dem die 775 Partnerunternehmen von StudiumPlus organisiert sind. „Immer mehr Unternehmen suchen Leute, die die Digitalisierung verstehen. Diese fehlen weitgehend.“ Natürlich hätten sich Mitarbeiter in den Unternehmen nachqualifiziert, aber der wesentliche Kern der Belegschaften sei noch nicht vorbereitet auf die Digitalisierung, hat Müller festgestellt. Das ist der Grund, warum man bei StudiumPlus bereits vor Jahren damit begonnen hat, sich verstärkt auf das Thema zu konzentrieren. Müller: „Unser Anspruch ist es, an der Spitze der Bewegung zu stehen und unsere Studierenden im digitalen Kontext zu qualifizieren.“

Während allgemein das Wachstum an den staatlichen Hochschulen seinen Scheitelpunkt erreicht, wird bundesweit die Tendenz zum dualen Studium deutlich, sagt Professor Harald Danne, Leitender Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH). Um die Kapazitäten macht man sich bei StudiumPlus keine Sorgen. Die Infrastruktur in der Wetzlarer Spilburg ist auf Wachstum ausgelegt, Reserven sind vorhanden und auch in den Außenstellen gibt es – wenn nötig – Erweiterungsmöglichkeiten.

Getragen wird die Infrastruktur im Wesentlichen von den Partnerunternehmen im CCD. „Wir verzeichnen jährlich ein Wachstum von 30 bis 50 Unternehmen“, berichtet Müller. Die Unternehmen bezahlen die Infrastruktur und die Sonderleistungen wie das Studieren in Kleingruppen und die intensive Betreuung. Weiterer Partner ist die Technische Hochschule Mittelhessen (THM), aus der heraus StudiumPlus einst entstanden war. Stammten die Studierenden in der StudiumPlus-Startphase vor 15 Jahren noch fast ausschließlich aus Wetzlar und dem Lahn-Dill-Kreis, so kommt heute über ein Viertel von außerhalb Hessens. „Wir ziehen aus ganz Hessen kluge Köpfe in die Region“, sagt Danne. Und Müller: „Wir werden immer stärker auch überregional und bundesweit wahrgenommen.“

Erfolg ruft häufig Argwohn auf den Plan. Vor allgemeiner Kritik ist auch das duale Studium nicht gefeit. Nährboden dafür bietet der Wettbewerb, der sich zwischen dem Akademisierungswahn und dem Umstand abspielt, dass immer weniger Leute in die berufliche Ausbildung gehen. So attestierte neulich eine Studie der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg dem dualen Studium in Deutschland gravierende Mängel, was Standards, Betreuung und Transparenz angeht.

Fast ein Viertel der 4125 Studierenden aus ganz Deutschland, die an der Online-Umfrage teilgenommen haben, gab an, dass sie nicht noch einmal dual studieren würden.

Kritik, die an StudiumPlus abprallt. „Wir sind eine Ausnahme“, sagt Müller. Für StudiumPlus treffe weder der Vorwurf zu, dass die Dozenten die Studierenden nicht in ihren Betrieben betreuen, noch dass Studierende in ihren Unternehmen als Arbeitskräfte eingesetzt würden, wo gerade Not am Mann ist. Dass die Situation bei StudiumPlus eine komplett andere ist, sei durch die verbindliche Organisation der Partnerunternehmen in einem eingetragenen Verein und durch ein dezidiertes Vertragsverhältnis garantiert und klar geregelt, so Müller. Den Unternehmensverbund mit Kuratorium nennt der CCD-Chef „einmalig in Deutschland“.

Danne lässt die eigenen Zahlen sprechen: „Wir haben 775 Partnerunternehmen, wer einmal dabei ist, bleibt dabei. Manche bilden 20 bis 30 Leute im Programm aus. Das würden sie nicht tun, wenn sie unzufrieden wären.“ Absolventen werden regelmäßig gefragt, ob sie StudiumPlus Freunden und Bekannten weiterempfehlen würden. „Die Empfehlungsquote bei den Bachelor-Absolventen liegt seit Jahren bei 92 bis 93 Prozent, bei den Master-Absolventen bei durchschnittlich 94,3 Prozent. Das belegt, dass die Unternehmen und die Studierenden zufrieden sind“, so Danne.

Die Studieninhalte werden laufend weiterentwickelt. Immer häufiger werden Bausteine zum Thema Digitalisierung eingebaut – mit Spezial- und Pflichtveranstaltungen, die alle Studiengänge durchlaufen müssen. Zum ersten Mal wurde im vorigen Herbst der „Smart Teaching Workshop“ in der Wetzlarer Stadthalle abgehalten. Für September ist die zweite Auflage der ganztägigen Veranstaltung für alle Bachelor-Studierenden des fünften Semesters geplant. Es geht um digitale Transformation mit den Schwerpunkten künstliche Intelligenz, IT-Sicherheit und Blockchain. 16 ausgewiesene Experten werden referieren. Für die Praxisanwendungen stehen Partnerunternehmen zur Verfügung.

Genauso dienen die Ausbildung im „Smart Teaching Lab“ oder die „Smart Teaching Digi Boxen“ zum problemorientierten Lernen mit Sensoren für die IT-Studiengänge dazu, dass die Studierenden anschließend in den Unternehmen wissen, was zu tun ist, um die Herausforderungen zu meistern, so Müller. Digitalisierung sei kein Spiel und diene nicht dem Selbstzweck, warnt er. Am Ende gehe es um Innovation und disruptive Geschäftsmodelle. Müller: „Was unsere Studierenden lernen sollen, ist neues Denken. Es geht darum, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Der dienen wir hier mit Qualifizierung und Thematisierung von Zukunftsthemen.“

Auch das Studieren selbst und die Lehrveranstaltungen werden digitaler. Über die StudiumPlus-App können Studierende ihren Stundenplan auf dem Smartphone einsehen und erhalten Nachrichten, genauso sollen künftig Anmeldeverfahren und die Abgabe von Praxisphasenberichten digital stattfinden können.

Um den Studierenden in den Außenstellen eine „Teilnahme“ an den Wahlmodulen in Wetzlar zu ermöglichen, laufen aktuell Tests für die Live-Übertragung von Lehrveranstaltungen per Videoschaltung.