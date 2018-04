Sonja Müller gehört zur Pflege-Nationalmannschaft

Es gibt einen Nationaltrainer, es gibt Einberufungen in die Nationalmannschaft, es gibt Teamkleidung, es gibt Trainingslager und regelmäßiges Training, es gibt Wettbewerbe auf Bundesebene, und es gibt Welt- und Europameisterschaften. Fast wie bei den Fußballern. Und auch Sonja Müller ist Profi, Krankenpflege-Profi.

2015 machte sie ihr Abitur. Danach begann sie ihre Ausbildung an den Lahn-Dill-Kliniken. Ihr Arbeitsplatz ist in Dillenburg. Die Theorie gibt’s in der Krankenpflegeschule der Kliniken in Wetzlar.

Wie wurde die Ewersbacherin Mitglied in der Nationalmannschaft? Der „Deutsche Verein zur Förderung pflegerischer Qualität“ veranstaltet jedes Jahr einen Bundeswettbewerb „Bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege“. Und die Krankenpflegeschule der Lahn-Dill-Kliniken schickt jedes Jahr zwei ihrer besten Azubis zum Regionalentscheid. Dieser Entscheid deckt die Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ab.

Sonja Müller nahm voriges Jahr in Köln teil, beantwortete Fragen zum Thema Pflege – und gewann. Sie durfte zum Bundesentscheid nach Berlin und wurde zugleich in die zehnköpfige Nationalmannschaft berufen, erhielt eine Einladungsurkunde.

Aus diesem Team wird wiederum der Beste für die einwöchigen Europa- und Weltmeisterschaften (Euro- und Worldskills) nominiert. Für die EM im September im ungarischen Budapest hat diesen Platz ein anderes Nationalmannschaftsmitglied. Die Entscheidung fiel in einem Trainingslager. So war die 20-Jährige im Februar zum Training in einer Pflegeschule am Berliner Alexanderplatz. Für die WM nächstes Jahr im russischen Kasan steht diese Auswahl noch an.

Aber wie trainiert man Pflege? „Wir hatten im Traininglager einen Schauspieler als Patienten und mussten ihn in einer 30-minütigen Situation zum Thema Diabetes beraten. Oder einem gespielten pflegebedürftigen Patienten, der an einer Lungenerkrankung leidet, zum Beispiel erklären, wie er sich bei Luftnot verhalten soll.“ Eine andere Aufgabe: Pflegepläne schreiben – welche Ziele setzt man bei welchen Patienten, welche Maßnahmen vereinbart man dazu mit den Patienten und in welchem Zeitraum setzt man sie um.

Alles läuft in englischer Sprache. Und so trainiert sie auch daheim und lernt medizinische Begriffe auf Englisch.

Allerdings geht es nicht nur um Wettbewerbe. „Die Nationalmannschaft hat auch repräsentative Aufgaben“, sagt sie. „Wir sollen der Pflege ein Gesicht geben.“

Stolz, „dass wir mit Sonja eine der Top 10 in Deutschland ausbilden“

Das Team war zum Beispiel im Bundesgesundheitsministerium in Bonn. „Dort haben wir uns vorgestellt und über das Thema Pflege ausgetauscht“, berichtet sie.

Wer an Pflege denkt, denkt zurzeit vor allem an den jungen Pfleger, der während des Bundestagswahlkampfes Angela Merkel in einer Fernsehsendung kritisierte, und denkt so an Überlastung im Arbeitsalltag, an schlechte Bezahlung und an Pflegenotstand, weil es zu wenige Pfleger gibt. Das will Sonja Müller so nicht stehen lassen. Die 20-Jährige sagt: „Es ist ein toller Beruf. Und es ist einer der sozialsten Berufe, die es gibt.“ Die Kritik treffe vielleicht auf die Altenpflege zu, aber nicht auf die Krankenpflege. Da gebe es deutliche Unterschiede.

Die Sprecherin der Lahn-Dill-Kliniken, Stefanie Mohr, stellt klar: „Wir bezahlen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Das ist nicht schlecht.“ So verdient Sonja Müller in ihren drei Ausbildungsjahren zwischen rund 1040 und 1200 Euro.

Der Leiter der Krankenpflegeschule an den Lahn-Dill-Kliniken, Alexander Daniel, sagt: Grundsätzlich sei es ein Problem, Pfleger zu bekommen. „Aber wir haben zurzeit mehr Bewerber als Plätze.“ Deshalb solle die Zahl der Ausbildungsstellen in den Krankenhäusern in Wetzlar, Dillenburg und Braunfels sogar aufgestockt werden. Bislang gibt es rund 120 Plätze, ab Herbst sollen es insgesamt 156 sein. Und Daniel ist stolz, „dass wir mit Sonja eine der Top 10 in Deutschland ausbilden“.

Die Ewersbacherin wird auch noch eine Weile Mitglied in der Nationalmannschaft bleiben. Die Mitgliedschaft endet nämlich entweder aus Altersgründen – die Teilnahme an den Europameisterschaften ist nur bis 25 Jahre möglich – oder weil man nicht mehr teilnehmen will.