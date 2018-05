Spagat zwischen Job und Studium

Dass er das schon während seines dualen Studiums bei „StudiumPlus“ tut, ist eine echte Herausforderung. Aber genau diese Herausforderung traut ihm Henrik Lehnhardt zu: Der Personalchef des Unternehmens kennt den 28-Jährigen aus Manderbach gut, denn Martin Kloft hat bei Outokumpu bereits seine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht.

Schon die Ausbildung bei Outokumpu gemacht und mit „StudiumPlus“ darauf aufgebaut

Nach einer Weiterbildung zum Maschinenbautechniker und dem Fachabitur bot ihm das Unternehmen die Chance, bei „StudiumPlus“ in Wetzlar dual den Bachelor- Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen in der Fachrichtung Maschinenbau zu belegen.

Lehnhardt kennt das duale Studium der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) gut – „ich habe selbst bei ,StudiumPlus’ Mittelstandsmanagement studiert“, sagt er. Nicht nur das, er ist inzwischen auch Dozent am „StudiumPlus“-Standort Biedenkopf. Diesen leitet Prof. Dr. Gerd Manthei, und der ist überzeugt: „Anspruchsvoller Job und Studium parallel, das geht nur mit dem dualen Studium.“ Denn die direkte Umsetzung des theoretisch Gelernten in die Praxis ist dessen Grundprinzip.

Outokumpu ist mit seinem hochmodernen Edelstahlwalzwerk in Dillenburg auf zwei Bereiche spezialisiert: die so genannte „weiße Ware“ wie beispielsweise Edelstahl im Inneren von Spülmaschinen oder Spülen und die dünnen, blank geglühten Stahle, die immer mehr in der Architektur zum Einsatz kommen – etwa bei der Verkleidung von repräsentativen Gebäuden.

Das weltberühmte World Trade Center ist ebenso mit spiegelndem Edelstahl aus Dillenburg verkleidet worden wie das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa in Dubai.

10 000 Mitarbeiter hat Outokumpu weltweit, 650 davon in Dillenburg. „Wir sind ein Traditionsunternehmen“, sagt Lehnhardt. „StudiumPlus“ ist fester Bestandteil der Nachwuchsplanung, erklärt er. Alle dual Studierenden würden gezielt mit Blick auf ihr späteres Einsatzgebiet hin qualifiziert. Und alle haben bereits eine Ausbildung im Unternehmen abgeschlossen. Außerdem werden sie im Studium von einem Mentor begleitet. Bei Martin Kloft ist das Ulrich Lehmann, der sein Expertenwissen auf dem Gebiet der Anlagen-Instandhaltung weitergibt. Seitens der Hochschule betreut ihn Prof. Markus Schneider.

Der zielstrebige Student hat schon im Studium die Verantwortung für ein Team übertragen bekommen. Und seine Projektarbeiten in den Praxisphasen stammen ebenso wie seine Thesis für die Abschlussarbeit aus dem Bereich, den er jetzt betreuen soll: Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung der Anlagen. „Eine unserer Zielsetzungen für 2018 ist es, die Zuverlässigkeit zu optimieren“, sagt Kloft. „Es geht aber nicht nur darum, die Anlagen zu überwachen und zu warten. Wichtig ist auch, dies vorausschauend zu tun – also im Voraus zu wissen, wann ein Bauteil voraussichtlich kaputt gehen wird und entsprechend darauf zu reagieren.“ Im Rahmen der Digitalisierung erhält das Messen und Sammeln entsprechender Parameter eine große Bedeutung – Martin Kloft spielt das in seiner Thesis anhand eines Bestandteils der Anlagen durch.

Dass ein Studierender noch vor Abschluss seines Studiums eine wichtige Position im Unternehmen einnimmt, ist ungewöhnlich. „Das sollte anderen Firmen Mut machen, Studierende schon während des Studiums in die Verantwortung zu nehmen“, sagt Manthei – ganz nach dem „StudiumPlus“-Prinzip „fördern und fordern.“ „Die Qualität des Studiums zeigt sich in den Praxisprojekten. Wenn dann die Projektarbeiten so zielgenau und problemlösend in die betriebliche Praxis positioniert werden können, ist das für alle Beteiligten ein faszinierendes Ergebnis“, ergänzt Norbert Müller, Vorstandsvorsitzender des CompetenceCenter Duale Hochschulstudien, in dem die über 750 Partnerunternehmen organisiert sind.

Martin Kloft hat in den kommenden Monaten bis zum Abschluss seines Studiums jedenfalls ein ordentliches Pensum zu erledigen, ist aber zuversichtlich, dass er das schafft. Und Henrik Lehnhardt legt dem 28-Jährigen jetzt schon ans Herz, dann immer noch weiterzugehen – und den dualen Master zu machen.

Die THM ist die größte Fachhochschule in Hessen, „StudiumPlus“ mit seinem Konzept der engen Verzahnung von Theorie und Praxis der mit Abstand größte duale Anbieter hessenweit. 1300 Studierende hat „StudiumPlus“ derzeit. Die Studierenden sind an der THM immatrikuliert und haben einen Studienvertrag mit einem der Partnerunternehmen.

Nähere Informationen zu „StudiumPlus“ gibt es im Internet unter www.studiumplus.de. (red)