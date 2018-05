StudiumPlus im Rathaus: „Die Mischung macht’s!“

„In meiner ersten Praxisphase war ich im Personalwesen, da durfte ich unter anderem Einstellungsgespräche begleiten. Das war sehr spannend“, erzählt der 20-jährige Driedorfer. Kein Wunder, hatte er noch vor nicht allzu langer Zeit selbst ein Bewerbungsgespräch geführt – allerdings auf der anderen Seite des Schreibtisches.

„Ich habe mich ein Jahr vor meinen Abiturprüfungen im Rathaus als dualer Student beworben, ich wollte für die Zeit nach dem Abi eine Perspektive haben“, so Kneller. Die Perspektive hat er bekommen, nach den Osterferien beginnt sein viertes Semester, in einem Jahr wird er sich Bachelor of Arts Business Administration nennen können. „Das ist das Duale Studium Betriebswirtscahftslehre/Mittelstandsmanagement“, erklärt Sandra Kuhl, die in der Personalabteilung der Stadt Wetzlar zuständig für den Bereich Ausbildung ist.

Ein reines Studium kam für Tim Kneller nicht in Frage, er wollte die Anbindung an ein Unternehmen. „Das Rathaus hatte ich primär gar nicht vor Augen. Doch als ich die Stadt Wetzlar auf der Webseite von StudiumPlus fand, wusste ich sofort: Da will ich mich bewerben!“

Bereut hat Tim Kneller seine Entscheidung keineswegs. „Es ist eine Herausforderung“, sagt er – und „immer wieder überraschend“. So habe er in der zweiten Praxisphase bei der Stadt im Finanzwesen und Rechtsamt gearbeitet und sich um Zuschüsse und Förderungen nach EU-Beihilferecht gekümmert. Derzeit – in seiner dritten Praxisphase – arbeitet er in der Wirtschaftsförderung, sitzt bei Interviews mit Journalisten dabei und ist auf Messen wie der W3+Fair unterwegs.

StudiumPlus mit seinem Wechsel zwischen Theorie an der Uni und Praxis im Unternehmen war genau das, was er suchte. „Wenn ich in der Uni in meiner Theoriephase die Klausuren geschrieben habe, freue ich mich schon auf die Praxisphase. Wenn ich mit meiner Praxisphase fertig bin, freue ich mich jedes Mal wieder auf die Uni“, sagt Kneller. „Die Mischung macht’s!“

Davon profitieren beide Seiten

Neun bis zwölf Wochen dauert jeweils eine Phase, auch Urlaub kann ein dualer Student nehmen. Ist das Studium geschafft, bleibt der fertige Bachelor dem Arbeitgeber mindestens drei Jahre erhalten. „Davon profitieren beide Seiten“, sagt Sandra Kuhl. „Der Student hat eine Perspektive nach dem Abschluss, und wir sichern uns unsere gut ausgebildeten Nachwuchs- und Fachkräfte.“

Dass das Rathaus ein beliebtes Partnerunternehmen für Studium Plus ist, zeigt sich an den jährlichen Bewerberzahlen: Allein 60 Bewerbungen erreichen das Rathaus jährlich für den Studiengang Betriebswirtschaftslehre/Mittelstandsmanagement, knapp 90 für den Studiengang Public Adminstration (öffentliche Verwaltung). Letzterer wird an der Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften gelehrt (Frankfurt University of Applied Sciences). Zwei duale Studenten aus dem Fachbereich Bauingenieurswesen sind speziell im Tiefbauamt eingesetzt: „Das ist ein Pilotprojekt. Vielleicht werden wir auch in diesem Fachbereich regelmäßig duale Studenten nehmen“, erklärt Sandra Kuhl.

Seit vergangenem September liest Tim Kneller im Rathaus auch täglich Zeitung, denn er nimmt teil am Projekt „Zeitung und Ausbildung in Hessen“. „Seitdem ich regelmäßig lokale Nachrichten lese, bin ich viel besser informiert über die Region. Das ist wichtig für meine Arbeit im Rathaus. Da sollte man schon gut informiert sein.“ (iba)

Ausbildungsangebot bei der Stadt Wetzlar

Zwölf verschiedene Berufe kann man bei der Stadt Wetzlar lernen, außerdem gibt es viele Praktika:

Kaufmännischer und technischen Bereich: Verwaltungsfachangestellte, Kaufleute für Büromanagement, Fachangestellte für Medien und Informationsdienste, Kaufleute für Tourismus und Freizeit, Bauzeichner und Fachinformatiker. Gewerblicher Bereich: Gärtner, Forstwirte und Fachkräfte für Abwassertechnik.

Duales Studium: Bachelor-Abschlüsse in Public Administration, Betriebswirtschaftslehre/Mittelstandsmanagement und Engineering.

45 Auszubildende und sieben duale Studenten lernen derzeit bei der Stadt, jährlich werden rund 15 neue junge Menschen eingestellt. 500 Bewerbungen allein auf Ausbildungsplätze kommen pro Jahr im Rathaus an. Eine Vorauswahl wird nicht getroffen. Jeder Bewerber wird zu einem Test eingeladen. Dann erst wird ausgewählt.

Wer bei der Stadt erst einmal ins Berufsleben schnuppern will: 22 verschiedene Praktika in verschiedenen Bereichen (darunter unter anderem FSJ, Berufspraktika, Schülerpraktika oder Kurzzeitpraktika) stehen zur Verfügung. (iba)