"Suche Unternehmen mit Zukunft"

Marcel Schlicht, Leonie Kratz, Nathalie Wirth, Anja Speier und Thomas Wiesiollek lernen Industriekauffrau/-mann bei dem Unternehmen mit Lösungen für Heizen, Kühlen und Warmwasser. Doch dafür mussten sie auch eine ordentliche Vorstellung abliefern: Sie behaupteten sich in einem dreistufigen Bewerbungsverfahren mit mehr als 1700 weiteren Bewerbern.

Erst beim Abitur Lust auf die Ausbildung bekommen

"Wir erwarten sehr motivierte, engagierte und aufgeschlossene Bewerber", sagt Marc Tänzer, bei Bosch Thermotechnik zuständig für den Beeich Personalentwicklung. Dafür werde den Auszubildenden bei Bosch auch etwas geboten: So erfolgt die Ausbildung an verschiedenen Standorten, wird aufgrund der Tarifbindung überdurchschnittlich bezahlt und durch Zusatzangebote aufgewertet, erklärt Tänzer weiter.

Das Unternehmen nimmt unter anderem teil am Projekt "Zeitung und Ausbildung in Hessen" (s. Kasten rechts), in dem Azubis durch regelmäßiges Zeitunglesen ihre Allgemeinbildung verbessern. Das macht den Auszubildenden nicht nur Spaß, sondern bringt richtig was: "Wir können bei allen möglichen Themen jetzt viel besser mitreden", sind sie sich einig.

"Deutschlandweit bekommen wir jährlich bis zu 2000 Bewerbungen auf Ausbildungsplätze allein im kaufmännischen Bereich, 60 bekommen einen Vertrag", erklärt Personalbetreuerin Christine Raff. Bosch bildet neben Industriekaufleuten auch Kaufleute für Groß- und Außenhandel sowie Fachkräfte für Lagerlogistik in 52 Vertriebsniederlassungen und einigen weiteren Produktionsstandorten in Deutschland aus. Im gewerblichen Bereich werden Betriebstechniker, Industriemechaniker, Gießereimechaniker, Mechatroniker, Anlagenmechaniker und Technische Modellbauer ausgebildet. Tänzer: "Außerdem haben wir noch die ganze Bandbreite des dualen Studiums zu bieten."

"Ich habe Abitur gemacht, weil ich ein Studium nicht ausgeschlossen habe", erklärt Nathalie Wirth (20). Doch während der Abi-Vorbereitungen habe sie Lust auf eine Ausbildung bekommen und sich online bei Bosch vorgestellt - wie auch ihre Kollegen. Sie füllten den Personalfragebogen aus, gaben ihre Noten an und formulierten ein Anschreiben. Ausbildungsbetreuerin Christine Raff: "Dann gibt das System eine erste Empfehlung. Wir gehen trotzdem alle Eingänge persönlich durch." Anschließend bleibe nur noch die Hälfte bis zwei Drittel aller Bewerber übrig. "Dann haben wir den Pre-Test im Internet gemacht", erzählt Leonie Kratz (22). Er beinhaltet Aufgaben zur Allgemeinbildung, zum logischen Denken und zum Sozialverhalten. Nur noch ein Drittel bleibt anschließend im Rennen und geht in die Bewerbungsgespräche. Hier punkteten Nathalie, Leonie, Marcel, Thomas und Anja erneut. Thomas Wiesiollek unter anderem mit seinem Abi-Schwerpunkt Wirtschaftslehre, der ihm viele Vorteile bringt - unter anderem in der Berufsschule. Thomas hat so einen guten Notendurchschnitt, dass er seine Ausbildung nun um ein halbes Jahr verkürzen darf.

Fachabiturient Marcel Schlicht bringt ein Jahrespraktikum im kaufmännischen Bereich mit, Anja Speier zehrt von ihren Erfahrungen auf dem beruflichen Gymnasium, das sie ebenfalls mit dem Schwerpunkt Wirtschaft besuchte. Sie alle sind froh, bei Bosch gelandet zu sein - zu recht, denn sie haben gute Perspektiven. Marc Tänzer: "Wir bilden nicht in die Arbeitslosigkeit aus, wir übernehmen."