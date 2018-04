Talente an Unis besser fördern

Mehr Geld, mehr Förderung: Eine Allianz aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft will Frankfurt und Umgebung binnen fünf Jahren zu einer international führenden Region für Start-ups machen. Dieses Ziel haben Hessens Landesregierung, Hochschulen und Unternehmen beschlossen.

Mit einem Maßnahmenbündel will das Bündnis nun die Zahl der Wachstumsfirmen in der Region etwa verdoppeln. So sollen Talente an der Goethe-Universität Frankfurt und der TU Darmstadt besser gefördert und Kooperationen in Gründer-Netzwerken sowie mit Unternehmen am Finanzplatz erleichtert werden, sagte Thomas Funke, Co-Direktor des „TechQuartier“. Zudem werde sich Frankfurt mit einem neuen Online-Portal besser für Investoren weltweit vermarkten. (dpa)