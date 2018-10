Teamtraining und Projektaufgaben

Vier Tage verbrachten die Auszubildenden der Standorte Wetzlar, Eibelshausen, Wettringen und Lollar gemeinsam. Am ersten Tag haben sie Grundsätze und Regeln für den neuen Lebensabschnitt definiert. Zu diesen Grundsätzen gehören beispielsweise Umgangsformen, die es unter Kolleginnen und Kollegen oder gegenüber Vorgesetzten zu beherzigen gilt. Dazu wurde ein Leitfaden für die kommenden drei Ausbildungsjahre entwickelt.

In eine überraschende Rolle durften die Auszubildenden am zweiten und dritten Tag schlüpfen - in die des Produktentwicklers oder -managers. Wie fertigt man ein Produkt, das für das Unternehmen zum Millionengeschäft werden soll? Teams wurden gebildet, das Projekt aufgesetzt, das Produkt an simulierten Materialien realisiert.

Regeln und Karriere

Ob beim "Mohawk-Walk" - einer gemeinschaftlichen Geschicklichkeitsübung auf gespannten Seilen - oder bei Strategiespielen, in jeder Gruppe erleben die Auszubildenden, so Marc Tänzer, dass hervorragende Ergebnisse entstehen, wenn unterschiedliche Menschen gemeinsam arbeiten.

"Wenn die Auszubildenden bestimmte, gemeinsame Regeln befolgen, dann können sie es weit bringen." Auch zum Thema Karriere sprachen die Auszubildenden am vierten Tag mit Ronald Riebe, Personalleiter Vertrieb und Service Deutschland sowie Personalleiter Standort Wetzlar. Sie überlegten sich vorab Fragen, die sie dem Gast später stellten - anfangs noch etwas vorsichtig, aber zunehmend ohne Scheu. Bei der abschließenden Werksbesichtigung lernten die Auszubildenden den gesamten Produktionsprozess kennen, in den sie später eingebunden sein werden.

