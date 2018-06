Tipps für die Berufswahl

Bereits zum sechsten Mal lud die Freiherr-vom-Stein- Schule Gladenbach Betriebe aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung zum „Café Beruf“ ein. Dort hatten die Schüler die Möglichkeit, sich über Ausbildungsberufe in der Region zu informieren.

Neben Mitarbeitern von Firmen waren auch ein Presseoffizier der Bundeswehr sowie Vertreter der Kaufmännischen Schulen Marburg und der Berufsschule Biedenkopf gekommen. „Dieser Nachmittag ist eine Win-Win-Situation für Schüler und Betriebe“, erklärte Lehrer Christian Ermert, der gemeinsam mit seinem Kollegen Jörg Rinke die Veranstaltung organisierte. Die Jugendlichen hätten die Chance, sich schon vor dem Bewerbungsverfahren persönlich vorzustellen. Die Betriebe könnten wiederum für ihre Ausbildungsplätze werben.

Zuverlässig und kontaktfreudig sollte der Auszubildende sein – wichtig ist auch die körperliche Fitness

Neben den Schülern der Vorabschlussklassen aus Haupt- und Realschule hatten auch die Jugendlichen des Gymnasiums sowie Oberstufenschüler die Möglichkeit, an der Aktion teilzunehmen. Diese hatten sich zuvor im Unterricht mit ihren Klassenlehrern auf die Berufsorientierung vorbereitet und sich für Vorträge zweier Betriebe eingewählt.

Chefs, Ausbildungsleiter und Auszubildende stellte ihre Betriebe und die dortigen Ausbildungsmöglichkeiten vor. Dabei wurde auch über Anforderungen und das Bewerbungsverfahren informiert. Manche Schüler hatten ihre Lebensläufe dabei und stellten sich persönlich vor. Zu den regionalen Arbeitgebern gehörte unter anderem die Stadt Gladenbach. Sie bietet eine dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten an. Markus Koch erklärte, dass Bewerber vor allem zuverlässig und kontaktfreudig sein sowie über gute Kenntnisse am PC verfügen sollten.

Andreas Frankiewicz vom Autohaus Hoch in Gladenbach stellte die Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker vor. „Dabei kommt es nicht auf das Geschlecht, sondern auf die körperliche Fitness an, da man oft schwer tragen muss“, sagte Frankiewicz.

Von den aktuell sieben Auszubildenden bei Hoch waren Marcel Henkel und Jan Rauch mitgekommen, um den Schülern von ihrem Arbeitsalltag und der Berufsschule zu erzählen. Bewerben können sich interessierte Schüler jetzt schon für 2018.

Informationen über Alternativen zur klassischen Ausbildung erhielten Schüler und Eltern ebenfalls. „Immer mehr Jugendliche möchten lieber noch einen anderen Schulabschluss machen, statt gleich eine Ausbildung zu beginnen“, erklärte Antje Henschel, Lehrkraft an den Kaufmännischen Schulen in Marburg.

So können Interessierte an der KSM beispielsweise am Beruflichen Gymnasium oder der Fachoberschule nach drei beziehungsweise zwei Jahren eine Allgemeine (Fach-)Hochschulreife erreichen. Seinen Schwerpunkt kann man hier auf Wirtschaft oder Gesundheit setzen.

„Wie auch die letzten Jahren wird das Angebot, sich über verschiedene regionale Betriebe informieren zu können, gut von den Schülern angenommen“, zog Christian Ermert ein positives Fazit zum „Café Beruf“.