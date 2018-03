Wetzlar Über das „Freiwillige Soziale Jahr“ bei der DRK-Organisation Volunta informiert eine pädagogische Beraterin der Hilfsorganisation am Donnerstag, 8. März, ab 14 Uhr im Berufsinformationszentrum der Wetzlarer Arbeitsagentur in der Sophienstraße 19. Der Vortrag richtet sich an Interessenten im Alter von 15 bis 26 Jahren. (red)