Unternehmen stiften eine Professur

Acht Unternehmen der Region finanzieren die Stelle in den nächsten fünf Jahren mit rund 800 000 Euro. Verantwortliche der Firmen Bender (Grünberg), Carl Cloos Schweißtechnik (Haiger), Elkamet Kunststofftechnik (Biedenkopf), Pfeiffer Vacuum (Asslar), Rittal (Herborn), Roth Industries (Dautphetal), Schneider (Fronhausen) sowie der Schunk Group (Heuchelheim) unterzeichneten an der THM in Gießen die Stifterverträge. Die Partner erwarten, "dass über eine von der Industrie anteilig zu finanzierende Stiftungsprofessur an der THM erhebliche Potenziale zur nachhaltigen Technologieentwicklung realisiert werden können", heißt es in der Vertragspräambel.

"Vorbildliches Engagement"

Professor Matthias Willems, Präsident der Technischen Hochschule, nannte das Engagement der Firmen vorbildlich. Es sei ein beeindruckendes Zeichen der Verbundenheit von Spitzenunternehmen der Region mit seiner Hochschule, die für praxisnahe Forschung und Lehre stehe.

Er dankte der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill, die große Anstrengungen unternommen habe, Stifter zu gewinnen. Der Begriff "Industrie 4.0" steht für die vierte industrielle Revolution, die durch den vernetzten Einsatz digitaler Technik eine effiziente Individualisierung der Industrieproduktion möglich macht und Kunden in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse integriert.

Willems sieht es als Aufgabe seiner Hochschule, "alle Absolventinnen und Absolventen auf den digitalen Wandel und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen in ihren Berufsfeldern vorzubereiten". Der heimischen mittelständischen Wirtschaft wolle die Technische Hochsachule Mittelhessen Impulse und Hilfestellung auf dem Weg in die digitale Zukunft geben.

Koordination der Aktivitäten

Eine wichtige Aufgabe des Inhabers der Stiftungsprofessur werde die Koordination der verschiedenen Aktivitäten auf dem Gebiet der Digitalisierung sein. Im Arbeitskreis Industrie 4.0 an der THM haben sich bisher etwa 40 Professoren zusammengeschlossen, die sich in Forschung und Lehre mit dem Thema befassen. Die THM wolle einen Forschungsschwerpunkt Industrie 4.0 aufbauen und dafür Drittmittel einwerben, so Willems.

Die Stiftungsprofessur wird am Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik angesiedelt sein. Dem Berufungsausschuss gehören aber auch Professoren der Betriebswirtschaft, der Elektrotechnik und des Maschinenbaus an. Die Stelle wird nach der fünfjährigen Stiftungsphase als reguläre Professur von der Hochschule weitergeführt.