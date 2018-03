Viele, viele Berufe in einer Halle

Rund 70 Aussteller stehen Interessierten Rede und Antwort, was Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region angeht. Seit 2013 findet die Ausbildungs- und Studienmesse alljährlich Anfang März in der Hinterlandhalle in Dautphe statt.

Am Freitag kamen Schüler der umliegenden Schulen von 8.30 bis 14 Uhr zu der Veranstaltung. Am heutigen Samstag können interessierte Schüler mit ihren Eltern, aber auch andere interessierte Erwachsene die Messe besuchen und sich über Berufe informieren.

Am Freitag kamen rund 750 Schüler der Mittelpunktschulen Dautphetal und Hartenrod, der Hinterlandschulen Breidenbach, Biedenkopf und Steffenberg, der Realschule Schloss Wittgenstein, der Beruflichen Schulen Biedenkopf und der Europaschule Gladenbach und machten sich ein Bild der vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten.

IHK-Präsident Eberhard Flammer betonte, es herrsche eine besondere Zeit für Schulabgänger und Ausbildungssuchende, denn der Fachkräftemangel sei für die zukünftige Generation mehr Chance denn je. Er verwies darauf, dass neue Berufsmöglichkeiten keinem starren Plan mehr folgen und sich vieles verändert, aber mit Mut, Fantasie und Offenheit seien die Schüler bestens gerüstet für eine erfolgreiche Zukunft.

Auch Dautphetals Bürgermeister Bernd Schmidt (FW) sieht viel Potential in der Region. Allein die Zahl der Aussteller und die Möglichkeiten an Berufsausbildungen und Studiengängen sei beeindruckend.

Neben Handwerksbetrieben der heimischen Innungen kamen auch zahlreiche Industriebetriebe wie etwa Weber-Maschinenbau, Weso Aurorahütte, Banss, Meissner und Buderus Guss. Ebenfalls vertreten waren die Banken der Region, die VR Bank Biedenkopf-Gladenbach und die Sparkasse Marburg-Biedenkopf.

Messe ist am heutigen Samstag drei Stunden länger geöffnet als im Vorjahr

Die Technische Hochschule Mittelhessen war ebenso dabei wie die Philipps-Universität Marburg. Deutsches Rotes Kreuz, Polizei und Bundeswehr informierten Interessierte über Karrieremöglichkeiten. An den Infoständen von Schwesternschaft, Volunta, Arbeiterwohlfahrt und Diakonie erfuhren Besucher auch mehr über Freiwilligendienste.

Gerd Hackenberg von der IHK freute sich über die positive Resonanz bei Schülern und Betrieben. Das Angebot werde von allen Beteiligten sehr gut angenommen.

Neben der Messe fanden Fachvorträge zu verschiedenen Themen statt. So gab es etwa einen Vortrag zum Berufseinstieg mit Ausbildung und Studium von Dennis Baum, der für Weber Maschinenbau tätig ist, sowie einen Business-Knigge der beiden Barmer-Mitarbeiterinnen Sarah Damm und Isabell Müller. Sascha Becker von der Agentur für Arbeit im Landkreis informierte über Berufswege nach der Schule im Hinterland.

Auch am heutigen Samstag warten weitere Fachvorträge auf alle Interessierten (siehe Infokasten). Zudem gibt es eine Neuerung. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr erstmals von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet sein, drei Stunden länger als in den Vorjahren. Die Veranstalter möchten so noch mehr junge Leute erreichen und ihnen die Möglichkeit geben, sich umfassend über die Möglichkeiten von Ausbildung und Studium im Hinterland zu informieren.

Fachvorträge am 10. März

10 Uhr: Studienfinanzierung und Duales Studium in der Sparkasse: Simon Burt, Sparkasse Marburg-Biedenkopf

10:30 Uhr: Beruflicher Einstieg – Erfahrungen aus Ausbildung und Studium: Dennis Baum, Weber Maschinenbau

11 Uhr: Mein Start ins Berufsleben – Erfolgreich im Bewerbungsverfahren/Bewerbungsgespräch punkten: Michael Donges, Roth Werke GmbH

11:30 Uhr: Wege nach der Schule im Hinterland: Sascha Becker, Bundesagentur für Arbeit Marburg-Biedenkopf

12 Uhr: Ausbildung plus Studium – Praxiserfahrung und Wissenschaft als Karrierebooster, Özcan Öcalan, Heck und Becker GmbH & Co. KG

12:30 Uhr: Ausbildung mit Perspektive, Elkamet Kunststofftechnik GmbH

13 Uhr: Karrierechancen bei der Bundeswehr

13:30 Uhr: Beruflicher Auslandsaufenthalt: Jutta Alberti, Arbeit und Bildung e. V.

14 Uhr: Freiwilligendienst im In- und Ausland: Maren Böhm, Volunta gGmbH Rotes Kreuz