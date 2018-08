Von der Simulation zum Bauteil

Die Studierenden des sechsten Semesters aus dem Bachelor-Studiengang „Maschinenbau Formgebung“ können unter Anleitung der beiden Dozenten Michael Löwenstein und Klaus Bernhardt mittels des so genannten „Computer Aided Design“ (CAD) am Computer Fräsbahnen simulieren und sofort feststellen, ob ihre Berechnungen richtig sind oder ob es in der Realität an der Maschine Probleme geben würde. „Bisher hatten wir nicht die Möglichkeit, diese Technik praktisch anzuwenden“, sagt Prof. Dr. Gerd Manthei, der den Biedenkopfer Campus der dualen Studiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) leitet. Dies sei ein weiterer Vorteil, der daraus entstehe, dass der Campus Biedenkopf und die Beruflichen Schulen unter einem Dach angesiedelt seien. „Das gibt uns die Möglichkeit, auch auf diesem Gebiet Theorie und Praxis ideal zu verbinden.“ Die Studierenden, die zuvor bereits das Zeichnen von Werkstücken gelernt haben, erstellen beim CAD, dem rechnerunterstützten Konstruieren, 3D-Zeichnungen der Bauteile am Computer.

Dann wird am Rechner der Programmcode erzeugt, der für den Fräsprozess direkt auf die Maschine eingespielt werden kann. „Was am Rechner funktioniert, das funktioniert an der Maschine nicht unbedingt“, erläutert Löwenstein, und das können die Studierenden auf dem Weg von der Simulation bis zum realen Bauteil gewissermaßen am eigenen Leib erfahren. „Das Quietschen und Rattern, das erklingt, wenn die Berechnung falsch war, ist am Rechner nicht zu simulieren“, sagt Löwenstein.

Heimische Wirtschaft sponsert den CAD-Raum

„Der CAD-Raum ist von der heimischen Wirtschaft gesponsert worden“, sagt Karl-Heinz Schneider, Schulleiter der Beruflichen Schulen Biedenkopf. In der Region um Biedenkopf haben viele Firmen schon lange CAD-Systeme im Einsatz. Viele der Unternehmen seien auch Partnerunternehmen von StudiumPlus. Und von den Studierenden, die als erste das neue Modul durchlaufen, sei etwa die Hälfte zuvor auch auf die Beruflichen Schulen gegangen. Insofern schließe sich durch die Kooperation von Schule und Hochschule ein weiterer Kreis. (red)