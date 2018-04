Weiterhin viele offene Ausbildungsstellen unbesetzt

„Auch wenn die Arbeitslosenquote wie im Vorjahr 4 Prozent beträgt, bemerken wir doch eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt“, so Leiter der Agentur für Arbeit Volker Breustedt, der mit Pressesprecherin Heike Beber und Othmar Schäfer vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit zu Gast bei Lather Kommunications in Lohra war und die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für den Monat März bekannt gab.

Aktuell sind 5195 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 16 mehr als im vorigen Jahr und 68 Personen mehr, als im Februar 2018. Gegenüber dem Vorjahr sei auffällig, dass der Anstieg der arbeitslosen Bürger mit Migrationshintergrund zwölf Prozent betrage, das sind 167 Personen mehr. Dafür sank die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 5,7 Prozent. Demnach waren 94 Langzeitarbeitslose weniger gemeldet.

Mit einer Arbeitslosenquote von vier Prozent liegt der Landkreis Marburg Biedenkopf unter dem hessischen Durchschnitt von 4,8 Prozent. „Wir sind froh, die Arbeitslosenquote auf solch einem geringen Level halten zu können. Natürlich arbeiten wir alle fest daran, diese noch weiter zu senken, aber wir sind guter Dinge, dass eine Verfestigung auf einem solch guten Niveau stattfindet“, erklärt Pressesprecherin Beber.

Ebenfalls erfreut zeigt sich Breustedt über die hohe Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen im Landkreis und besonders über die positive Entwicklung bei Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund.

Im März waren 92 499 Männer und Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 1383 oder 1,5 Prozent mehr als im März 2017 (Stand der Erfassung 30. September 2017).

Gegenüber dem Vorjahr standen 673 Menschen mit Migrationshintergrund mehr in Lohn und Brot, was einen Zuwachs von 8,1 Prozent ausmacht. Insgesamt sind also 8946 Ausländer im Kreis Marburg Biedenkopf beschäftigt. Beber freut sich, dass der Raum Marburg im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr weniger Arbeitslose zu betreuen hatte. Momentan gibt es 2642 Arbeitslose in der Region Marburg, was einer Quote von 4 Prozent entspricht.

Studium alleine ist kein Job-Garant

Einer höheren Arbeitslosenquote, nämlich 4,5 Prozent, oder 1467 Personen, steht die Region Stadtallendorf gegenüber. In der Region Biedenkopf liegt die Zahl der Nicht-Erwerbstätigen bei 1086, was einer Quote von 3,3 Prozent entspricht.

Breustedt, Beber und Schäfer zeigten sich nicht nur erfreut über die Zahlen am Arbeitsmarkt, sondern gaben auch einen Überblick über den aktuellen Ausbildungsmarkt. Hier ist festzustellen, dass trotz eines Überangebotes an Ausbildungsstellen viele Stellen nicht besetzt werden.

Seit Beginn des Berufsausbildungsjahres im Oktober 2017 meldeten sich bei der Agentur für Arbeit 1300 Bewerber auf 1422 Stellen. Von diesen waren bis Ende März noch immer 725 Bewerber unversorgt und es gibt noch 754 offene Ausbildungsstellen. Gefragt sind kaufmännische und handwerkliche Berufe, sowie Ausbildungsstellen in der Industrie.

Gründe für die vielen offenen Stellen gibt es viele. „Mir kommt es auf die Motivation meiner Azubis und Mitarbeiter an, manche Bewerber bringen aber einfach nicht das richtige Rüstzeug mit“, so Peter Lather, Inhaber von Lather Kommunications.

Es solle bereits in der Schule viel mehr darauf geachtet werden, dass ein Studium allein keine Jobgarantie ist und Ausbildungen Spaß und Erfolg mit sich bringen können. (pas)