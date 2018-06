Wie das mit dem Geld funktioniert

Die Bundesbank trägt gemeinsam mit den Partnerzentralbanken die Verantwortung für die Stabilität des Euro. Außerdem bringt sie das Bargeld in Umlauf und sichert die reibungslose Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs.

Das umfangreiche Angebot der ökonomischen Bildung, bei dem Mitarbeiter der Bundesbank Einblicke in ihre Arbeit gaben und zentrale Punkte des Eurosystems vermittelten, wir für Lehrkräfte, aber auch für Schülern kostenlos angeboten.

In Frankfurt angekommen, starteten die Teilnehmer aus Mittelhessen mit einem Besuch des Geldmuseums. In der multimedialen Dauerausstellung konnten sie sich über die Geld- und Währungspolitik sowie über die Geschichte des Geldes und die Geldherstellung informieren.

Schwerpunkt Studium und Ausbildung

Danach ging es weiter zur Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank. Dort wurden die Gruppe von Philipp Matern, Ansprechpartner für Lehrerfortbildungen, begrüßt. In einem informativen Vortrag erläuterte er die Aufgaben und Ziele der Bundesbank und stand für Fragen der Teilnehmer Rede und Antwort.

Ein Schwerpunkt war das Thema „Ausbildung und Studium“. Schließlich zielen die Betriebserkundungen auch darauf ab, den Lehrkräften Informationen über Ausbildungsberufe und Praktikumsstellen in den besuchten Institutionen mitzugeben. Sascha Ruhweza, Sprecher von „SchuleWirtschaft Mittelhessen“, sagte: „Wir freuen uns, dass es uns auch in diesem Jahr gelungen ist, den heimischen Lehrkräften mit unserer Jahresfahrt einen Blick über den mittelhessischen Tellerrand zu ermöglichen. Die gute pädagogische Aufarbeitung von Themen wie den Grundlagen der Geldwirtschaft oder die unterschiedlichen Ziele einer effektiven Geldpolitik war beeindruckend. Fest steht, dass die Teilnehmer Informationen mitnehmen konnten, die ihnen in dem wichtigen Feld der Berufsorientierung in der Schule weiterhelfen.“ (red)