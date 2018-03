Wie geht’s weiter nach der Schule?

Als Orientierungshilfe für die jungen Leute gab es jetzt an der Wilhelm-Knapp-Schule (WKS) in Weilburg einen Berufsinformationsnachmittag, der von der Lehrerin Maike Hahling mit ihrem Kollegen Pascal Brühl organisiert wurde. Hier erhielten die Schüler des beruflichen Gymnasiums (BG), der Fachoberschule (FOS) und der Berufsfachschule (BFS) der WKS Einblicke ins Arbeitsleben.

Schulleiterin Ulla Carina Reitz begrüßte in der Aula 13 Referenten, die über verschiedene Berufs-, Studien- und Weiterbildungsbereiche informierten. Unter dem Motto „Schüler fragen – Profis antworten“ hatten die Schüler nach der allgemeinen Einführung Gelegenheit, sich in Kleingruppen von den Referenten persönlich beraten zu lassen.

Die vielfältige Bandbreite der Angebote reichte von einer Ausbildung bei Polizei und Bundeswehr, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in der Forstwirtschaft und Krankenpflege über verschiedene Studiengänge oder ein Bachelor-Studium an der WKS bis hin zum dualen Studium. Aber auch das freiwillige soziale Jahr wurde den Jugendlichen vorgestellt.

Dietmar Wagner und Carolin Hölper (Ausbilder und Auszubildende beim Amt für Bodenmanagement in Limburg) informierten über den Beruf des Geomatikers sowie ein duales Studium zum Bachelor of Engineering an der University of Applied Sciences Frankfurt.

Auch die Polizei stellt sich vor

Was Diplom-Finanzwirte machen, erklärten Marius Werner und Johanna Reuß, Mitarbeiter der hessischen Finanzverwaltung. Kriminaloberkommissarin Mariana Wüst stellte die Arbeit der Polizei vor. Die Bundeswehr zeigte die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bei der Truppe auf. Zahlreiche Möglichkeiten gibt es auch in der Gesundheits- und Krankenpflege. Das machten Elmar Frink, Ausbildungsleiter der Krankenpflegeschule, und die Studentinnen der Pflegepädagogik, Alexandra Lis und Sandra Wied, deutlich. „Wer beruflich weiterkommen und mehr Verantwortung übernehmen möchte, kommt an einem akademischen Abschluss meist nicht mehr vorbei“, unterstrich Stefan Jeanneaux-Schlapp, Leiter des Studienzentrums der Fachhochschule des Mittelstandes an der WKS.

Er berichtete über die Kooperation der Schule mit der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) Bielefeld. Sie ermöglicht es, einen Bachelor-Abschluss (Bachelor of Arts) am Studienzentrum der WKS ausbildungsbegleitend in Teilzeit zu erwerben. So lassen sich Ausbildung und Studium zugleich realisieren.

Über Chancen und Risiken von Auslandsaufenthalten sprach Rolf Bernhardt von der WKS. Er informierte auch über die Möglichkeiten für ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland. Jens Reichel, Ausbildungsleiter der Weilburger Coatings, stellte die Ausbildung zum Lacklaboranten vor. Bei der Präsentation von Revierförster Bernd Kleindopf von Hessen Forst ging es um den Beruf des Forstwirts. (tt)