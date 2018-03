Zahl der betrieblichen Ausbildungsverträge 2017 gestiegen

Ausbildung ist wichtig: Darüber informiert die Messe an der Johann-Textor-Schule am Freitag und Samstag. (Foto: Kahnert/dpa)

Wiesbaden Die Zahl der neu abgeschlossenen betrieblichen Ausbildungsverträge in Hessen ist nach sechs Jahren erstmals wieder gestiegen. 36 440 Ausbildungsverträge wurden im Jahr 2017 neu abgeschlossen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das war ein Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Handwerk habe es dabei die größten Zuwächse gegeben. Zuletzt war die Gesamtzahl der betrieblichen Ausbildungsverträge nach Angaben der Statistiker im Jahr 2011 gestiegen.