Zum "PLM Professional" fortbilden

Die erste Lehrgangswoche findet vom 12. bis 16. November in Berlin statt, die zweite von 21. bis 25. Januar in Stuttgart. In dem Lehrgang wird unter anderem das grundlegende Handwerkszeug für die Durchführung eines PLM-Projekts vermittelt. Hierzu gehören Erfassung und Analyse einer Unternehmenssituation, die Konzeption einer PLM-Lösung, die Entwicklung notwendiger IT-technischer Unterstützung sowie die Einführung einer neuen PLM-Lösung in gewachsene Unternehmensstrukturen.

Dabei spielen insbesondere fachübergreifende Professional und Social Skills eine besondere Rolle wie Moderation und Konfliktmanagement, Organisational Change Management, Kommunikation und Motivation. Zu Beginn wird zunächst mit einer Gesamtschau des Themenfeldes "PLM" der Rahmen für das weitere Programm abgesteckt. Mit einer Einführung in die Produktentwicklung, ihre Modelle und Herausforderungen der Komplexität werden die Grundlagen für ein Verständnis der Fachprozesse im Produktentwicklungsprozess (PEP) gelegt.

Danach wird die Wertschöpfungskette des Produktes über den gesamten Produktlebenszyklus durchlaufen: von der (virtuellen) Produktentstehung über Produktionsplanung, Ramp up, Fertigung, Montage, Logistik, After Sales, Service und MRO bis zum End of Life. Als Exkurs während der Vorstellung der Fachprozesse der Produktentwicklung werden Kernthemen des Produktdatenmanagements eingeführt. Hier geht es unter anderem um Produktstrukturen und Stücklisten, Konfigurations- und Variantenmanagement, Freigabe- und Änderungsmanagement, Kunden- und Lieferantenintegration sowie Workflowmanagement.

In der Summe sind dies alles Anforderungen und Inhalte, die unabhängig von der Branche, im heutigen Tagesgeschäft speziell im Umfeld von "agilen Prozessmethoden", bereits sehr kurzfristig auf die Mitarbeiter in den Unternehmen zukommen werden.

Der Lehrgang, der mit einer auch international anerkannten Zertifizierung abgeschlossen werden kann, bietet den Teilnehmern eine optimale Ergänzung zu ihrem vorherigen Studium.

Nähere Informationen gibt es unter www.plm-professional.de im Internet