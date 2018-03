3000 Besucher zur „W3 Fair+“ erwartet

Messe Entwickler und Anwender aus Optik, Elektronik und Mechanik treffen sich in Wetzlar

Aliene Fritsch, Michele Klingelhöfer und Joanne Franke, sowie Daniel Nagibin, alle angehende Feinoptiker von der Werner-von-Siemens-Schule, nutzten die Messe, um sich über die vielen Firmen zu informieren, die als künftige Arbeitgeber in Frage kommen. Informationen zu dem Unternehmen, das sich mit Optiken für die Industrie beschäftigt, lieferten Alexandra Gärtner (2. v. r.) und Michele Lammek. (Foto: Lugauer)

Wetzlar Entwickler und Anwender der drei Branchen Optik, Elektronik und Mechanik treffen sich am 21. und 22. Februar auf der fünften „W3 Fair+Convention“ in Wetzlar. Während der zweitägigen Messe in der Rittal-Arena dreht sich alles um Innovationen.