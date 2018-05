„Projekt hat mich voran gebracht“

Vor mehr als zehn Jahren hat die hessische Landesregierung das Integrationslotsen- Netzwerk ins Leben gerufen. 2012 begann das Freiwilligenzentrum Mittelhessen mit der Ausbildung der Lotsen. „Seitdem haben 71 Personen an dem Programm teilgenommen, 67 davon mit Migrationshintergrund“, resümiert die Leiterin des Freiwilligenzentrums Karin Buchner. Die Lotsen kommen aus 36 Nationen. Am Mittwoch, 9. Mai, wird der nächste Integrationslotsenkurs starten.

Wenn die Sprachkenntnisse fehlen, sind selbst Arztbesuche beschwerlich

Bakhssar hatte bereits in seiner Heimat einen Deutschkurs besucht. Als er 2015 über die Balkanroute flüchtete und nach Mittelhessen kam, dachte er, zunächst müsse er die Sprache besser beherrschen, bevor er aktiv werden könne. Doch es kam anders. Er nahm vor eineinhalb Jahren am Integrationslotsenkurs teil und besuchte das Internationale Café. Schnell ergaben sich dann Kontakte zu anderen Geflüchteten.

Sie alle suchten Hilfe im Dschungel der deutschen Bürokratie. „Selbst Arztbesuche sind für einen Geflüchteten beschwerlich, wenn die Sprachkenntnisse fehlen.“ Bakhssar nahm sich der Menschen an. Er versucht seitdem Informationen weiterzugeben, begleitet die Geflüchteten zu Behörden und Ärzten, gibt Tipps, um den Einstieg in die deutsche Gesellschaft zu erleichtern.

„Ich bin nicht nur Dolmetscher sondern erkläre warum und wie in Deutschland Dinge funktionieren“, schildert der Syrer, der inzwischen an der Uni in Gießen studiert. „Wir sind Brückenbauer, so etwas wie eine Schnittstelle beider Kulturen“, denn er habe Wissen und damit auch Verständnis sowohl aus seinem Heimatland als auch aus Deutschland.

Integrationslotsen helfen nicht nur Geflüchteten sich zurechtzufinden. Sie wollen, dass auch die Einheimischen mehr von der Kultur der Herkunftsländer erfahren und so die Neubürger besser verstehen.

Das sieht die hessische Landesregierung genauso: „Die Themen Integration und Partizipation sind von zentraler Bedeutung. Unsere Gesellschaft lebt und profitiert von der kulturellen Vielfalt, daher ist es unsere gemeinsame Aufgabe Integration mitzugestalten. Einen wichtigen Beitrag leisten in diesem Prozess die Integrationslotsen“, heißt es in einer Broschüre, die das Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa aufgelegt hat.

Bakhssar begleitet inzwischen auch Geflüchtete, die am Gasthörerprogramm der Uni Gießen teilnehmen. Zudem unterhält er die Internetseite „Neu in Wetzlar“, auf der er den Geflüchteten Tipps in deutscher und arabischer Sprache gibt. Auf der Unterseite der Stadt Wetzlar veröffentlicht er Beiträge zu Kultur, Politik, zum Alltag und zu Veranstaltungen. Sein freundliches Wesen und seine Hilfsbereitschaft haben sich inzwischen herumgesprochen. So hat er ein „Dienst-Handy“, das ständig klingelt. „Ich habe viele Anfragen, aber meine Zeit ist auch begrenzt“, erläutert der 30-Jährige, der im Stadtteil Nauborn eine neue Heimat gefunden hat. „Das Jugendamt, Sozialamt und Kindergärten rufen an und fragen nach der Hilfe durch einen Integrationslotsen“, sagt Buchner.

n Interessenten am Integrationslotsenkurs können sich melden beim Freiwilligenzentrum Mittelhessen, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar, Telefon (0 64 41) 95 92 95, freiwilligenzentrum(at)mittelhessen.de.