1000 Euro für Insektenhotel

Hohenahr-Groß-Altenstädten Die Vogelschutzgruppe 1985 Großaltenstädten erhält für den Bau eines Insektenhotels 1000 Euro aus dem Projekt „Volksbank hilft“ der Volksbank Heuchelheim. Zudem haben vier Volksbankmitarbeiter beim Aufbau tatkräftig geholfen. Das Domizil für Insekten wurde auf der „Sängerinsel“ am Ortseingang von Großaltenstädten errichtet. Dieter Haus, Vorsitzender der Vogelschutzgruppe, und die Vereinsmitglieder Karl Will und Manfred Forchheim freuten sich über die Spende. Weitere 800 Euro, so Dieter Haus, habe die Untere Naturschutzbehörde gegeben. (hlp/Foto: Peter)