Backhaus saniert

Die aktiven Vorstandsmitglieder des Vetzbergvereins packen bei der Pflege der Anlagen rund um die Burg selber an, manche Arbeiten aber, wie zum Beispiel Gebäudesanierungen, sind von den Ehrenamtlichen nicht zu leisten und werden an Firmen vergeben.

So auch die Sanierung des Backhauses. Möglich wurde das durch eine Spende der Volksbank Heuchelheim von 7500 Euro. Ausgelobt hatte die Volksbank ein Großprojekt und zehn Kleinprojekte. „Dass dem Vetzbergverein mit der Sanierung des alten Backhauses das Großprojekt zugesprochen wurde, erfüllt uns alle vom Vorstand mit großer Freude“, sagte die Vereinsvorsitzende Gabriele Wölfl beim Ortstermin am Backhaus.

Rückseite wurde geschiefert

Sie dankte dem Vorstandsmitglied der Volksbank, Henry Koch, und Dorothea Hesse von der Marketingabteilung im Namen des Vereinsvorstandes. Der Dank galt auch Dachdeckermeister Christoph Ruppert aus Fellingshausen, Malermeister Michael Gombert aus Rodheim und Zimmermann Christopher Rinn aus Heuchelheim für die gute Ausführung. Laut Wölfl erwartet der Verein weitere 2500 Euro vom Denkmalschutz des Kreises Gießen. Der Vetzbergverein hatte 2010 Sanierungsarbeiten am Backhaus finanziert und 150 Arbeitsstunden aufgewendet. Die Arbeiten an der Frontseite verliefen nach Plan. Im seitlichen Bereich fielen den Bauhelfern aber zwei Gefache komplett entgegen, da die Balken dieses Bereichs ganz oder fortgeschritten verfault waren. Da mussten jetzt die Fachleute ran. Die Rückseite des Backhauses wurde geschiefert. Nun zeigt sich das Backhaus mit dem kleinen 2002 mit Brunnen gestalteten Vorplatz wieder in voller Schönheit. (mo)