Bosch Thermotechnik hilft Jugendförderung

Auf Vorschlag der Jugendamtsleitung der Stadt haben sich die Verantwortlichen bei Bosch Thermotechnik auf ihrer Suche nach förderungswürdigen Projekten - wie schon im Vorjahr - für den Förderverein der Dalheim-Schule und die DITIB entschieden.

Betreuung auf drei Gruppen ausgebaut

"Uns ist wichtig, dass wirklich Kinder und Jugendliche gefördert werden, die einen zusätzlichen Unterstützungsbedarf haben", sagte Personalleiter Oliver Barta bei der Spendenübergabe im Unternehmenssitz in der Sophienstraße. Die beiden gemeinnützigen Vereine, beide anerkannte freie Träger der Jugendhilfe, könnten jede Spende gebrauchen für ihre Arbeit. Es sei Anliegen des Unternehmens gewesen, nicht nur einmalig, sondern nachhaltig zu fördern, "damit das, was dort gewachsen ist, auch weiter gedeihen kann", sagte Barta.

Mit Hilfe der Bosch Thermotechnik habe die Hausaufgabenbetreuung an der Dalheim-Schule in diesem Jahr von zwei auf drei Gruppen ausgebaut werden können, so dass diese jetzt für die zweiten, dritten und vierten Jahrgänge angeboten werde, berichtete Schulleiterin Carola Arnold-Zschöck. 65 Kinder würden teilnehmen und es wären sicherlich noch viel mehr, wenn keine Elternbeiträge erhoben werden müssten, sagte Arnold-Zschöck.

Im Namen der DITIB Wetzlar bedankte sich Hüseyin Demirel für die Unterstützung bei Bosch Thermotechnik. Das Geld sei für die Hausaufgabenhilfe und das noch junge Betreuungsangebot für jugendliche Flüchtlinge "wirklich gut angelegt", sagte Demirel.

Das sah auch Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) so. Die Unterstützung in Dalheim passe gut in das gerade in dem Stadtbezirk gestartete Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt", in dem Schulen eine große Rolle spielten.

Die Spende an die DITIB Wetzlar sei darüber hinaus ein "wichtiges Zeichen in Zeiten, in denen viele abgrenzend reagieren", sagte Wagner. (gro)