Die Isabellenhütte gewinnt deutschen baV-Preis

Bereits zum fünften Mal zeichnet der Deutsche bAV-Preis herausragende Unternehmensleistungen im Bereich der bAV in Deutschland aus. Die Preisträger wurden während der Konferenz „Zukunftsmarkt Altersvorsorge“ in Berlin bekannt gegeben.

„Die Preisträger haben gut ausgewogene, zeitgemäße Versorgungspläne implementiert, ihre bAV-Arbeitsprozesse optimiert und dies auch sehr gut kommuniziert; das zeigt einmal mehr, dass Unternehmen in Sachen bAV ihre Hausaufgaben erledigt haben“, sagt Heribert Karch,

Betriebliche Vorsorge als dritte Säule

Jury-Mitglied und Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung. „Besonders begrüßenswert finden wir auch die erfolgreichen Bemühungen zu mehr Eigenbeteiligung der Mitarbeiter.“

An die Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG ging der erste Preis in der Kategorie „kleine und mittlere Unternehmen“. Das bestehende Versorgungsmodell wurde durch das Modell Isacare abgelöst, das vom Unternehmen deutlich stärker bezuschusst wird. Die Eigenbeiträge der Mitarbeiter werden darüber hinaus noch aufgestockt, so dass zwei Drittel der Belegschaft zusätzlich aus eigenem Entgelt oder aus der jährlichen Erfolgsbeteiligung fürs Alter sparen. „Die Mitarbeiter können jährlich wählen, ob die Erfolgsbeteiligung in die bAV fließen soll oder ausgezahlt wird. Entschließt sich der Mitarbeiter für die Einzahlung in die bAV, wird der Beitrag von uns zusätzlich um 30 Prozent aufgestockt“, so Dr. Felix Heusler, Geschäftsführer der Isabellenhütte. (red)