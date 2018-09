Geld für Hunde anstelle von Geschenken

„Oranier“-Geschäftsführer Nikolaus Fleischhacker und Livia Fehling vom Betriebsrat übergaben einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 7500 Euro an Christine Nickel, Vorsitzende des Tierschutzvereins Dillenburg und Umgebung.

Seit einigen Jahren ist es bei dem inzwischen in Sechshelden ansässigen Unternehmen Tradition, anstatt an die Kunden aufwendige Weihnachtsgeschenke zu verteilen, diesen Betrag für wohltätige und soziale Zwecke in der Region zu spenden. „Wir sind davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist, den Menschen und Vereinen etwas zurückzugeben und Verantwortung für die Region zu tragen, die uns seit über 100 Jahren stark macht“, so Nikolaus Fleischhacker zu seiner Motivation.

Der Hilferuf aus dem Tierheim erreichte das Traditionsunternehmen im Dezember. „Da war klar, hier ist akute Not, da müssen wir etwas tun“, so Fleischhacker. Und weiter: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Spende die Arbeit des Vereins unterstützen können.“

Das Tierheim ist auf Spenden angewiesen

Seit über 60 Jahren kümmert sich der Tierschutzverein Dillenburg um in Not geratene Tiere. So finden Jahr für Jahr Hunderte von Tieren aus dem ganzen alten Dillkreis Zuflucht im Tierheim. Nur ein Teil der Kosten decken die für dieses Betätigungsfeld zuständigen Kommunen in den Städten und Gemeinden im nördlichen Kreisgebiet ab. „Wir sind auf finanzielle Spenden angewiesen, um unsere Arbeit auch zukünftig fortsetzen zu können“ macht die Vereinsvorsitzende Christine Nickel deutlich. (red)