Gelungene berufliche Integration

Ohne Deutschkenntnisse flüchtete er aus Syrien und hatte sich schnell das Ziel gesetzt, Vokabeln aufzuschreiben und Deutsch zu lernen. Bald war für ihn klar, dass er mit Unterstützung schneller eine Ausbildung aufnehmen kann. Im April 2016 war es endlich soweit: Er startete mit großer Hoffnung in das vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung initiierte Programm „Wirtschaft integriert“.

Fouad Noume flüchtete bereits 2011 aus seiner syrischen Heimat. Dort hatte er neun Jahre die Schule besucht, konnte allerdings aufgrund seiner Flucht keinen Schulabschluss mehr machen. Im September 2015 erreichte er als 18-jähriger Deutschland. Über die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen gelangte er in den Lahn-Dill-Kreis, wo ihn seine ehrenamtliche Flüchtlingshelferin maßgeblich dabei unterstützte, einen Platz bei „Wirtschaft integriert“ zu bekommen.

Personalleiter: „In der Flüchtlingskrise haben wir uns als Firma dazu entschlossen, Hilfe anzubieten“

Das Projekt wird gemeinsam vom Land Hessen, dem europäischen Sozialfonds, den Agenturen für Arbeit sowie den Jobcentern finanziert und in Wetzlar vom Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft (BWHW) und dem BTZ der Handwerkskammer Wiesbaden durchgeführt. Ziel ist es, junge Menschen mit erhöhtem Sprachförderbedarf auf dem Weg zum erfolgreichen Berufsabschluss zu begleiten.

Noume absolvierte erfolgreich den ersten Projektbaustein Berufsorientierung BO^plus und lernte dabei in den Werkstätten des BTZs verschiedene Berufsbilder in den Bereichen Farbe, Metall, Holz und Bau kennen. Bereits hier erhielt er in allen Berufsrichtungen von den Meistern nur die besten Noten. Die abschließende Vermittlung in ein Praktikum durch einen Mitarbeiter des BWHW wäre dann allerdings fast nicht zustande gekommen. Als Noume im Vorstellungsgespräch bei Oculus mitteilte, dass sein Traumberuf Flugzeugelektroniker sei, mussten ihm Personalleiter Marc Busch und Ausbildungsleiter Stefan Becker erklären, dass es bei dem Optikunternehmen gar keine Flugzeuge gibt. Trotzdem schlugen sie ihm ein Praktikum in den Bereichen Metall und Elektronik vor und der junge Mann sagte zu. Der Weg Noumes bei Oculus führte über das Praktikum in den nächsten Baustein, die „Einstiegsqualifizierung (EQ^plus)“ von „Wirtschaft integriert“. In dieser Projektphase wird den Projektteilnehmenden die Gelegenheit geboten, sich gezielt auf die mathematischen und sprachlichen Grundlagen für die Berufsschule vorzubereiten und sich gleichzeitig im Unternehmen praktisch weiterzubilden.

Personalleiter Marc Busch erläutert das Engagement seines Unternehmens so: „In der Flüchtlingskrise haben wir uns als Firma dazu entschlossen, Hilfe anzubieten. Daher war schnell klar, dass wir uns über ein gutes Projekt wie „Wirtschaft integriert“ am besten einbringen können. Schließlich suchen wir immer wieder Facharbeiter, was zunehmend schwieriger wird. Wenn wir das dann mit wichtigem sozialen Engagement verbinden können, ist das eine tolle Sache.“ (red)