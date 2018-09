(m). Über 4000 Euro hat die Reclay GmbH in Herborn in die Hand genommen, um die Jugendmannschaften der HSG Herborn/Seelbach zu unterstützen. 70 Trainingsanzüge übergaben jetzt Sylvia Theis und Jens Nießmann an die weibliche D- und C-Jugend, die männliche C-Jugend und die E-Jugend des Vereins.