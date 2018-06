Janina ist für alte Menschen da

Damit honoriert die Stiftung Janinas Engagement als Vorleserin und ehrenamtliche Helferin für alte Menschen, die im Weilburger Stift leben.

Janina geht in die zwölfte Klasse des Gymnasiums Philippinum in Weilburg und engagiert sich auch im Kinder- und Jugendparlament der Stadt Weilburg. Lesen und Schreiben sind ihre ganz großen Hobbys. Janina verschlingt Bücher und hat bereits einige Kurzgeschichten geschrieben.

„Ich denke mir diese Geschichten aus“, berichtet sie. 2017 hat sie sogar ein ganzes Buch geschrieben. Es trägt den Titel „In deiner Schuld“. Mit acht Jahren hat Janina übrigens als jüngste Teilnehmerin ihren ersten 1. Preis gewonnen. Vom Weilburger Tageblatt war der Anfang einer Geschichte vorgegeben und sollte weitergeschrieben werden.

Zu diesem Zeitpunkt hat sie auch angefangen, jeden Samstag den Bewohnern des Weilburger Stiftes vorzulesen. Seit acht Jahren ist sie dort nun regelmäßig.

„Janina las damals noch sehr leise, da war das laute Vorlesen eine gute Übung für sie“, sagt Mutter Patricia. „Am Anfang waren einige Bewohner skeptisch“, erinnert sich Janina.

„Es kamen zwischen fünf und zehn Heimbewohner, die mir zuhörten. Manche haben sich in ihrem gewohnten Ablauf gestört gefühlt, andere waren begeistert von meinem Angebot“. Nach einiger Zeit gab es einige Stammzuhörer, wie Janina sie nennt, die immer wieder gerne kamen.

Martina Wegner aus Drommershausen, eine Freundin der Familie, hat Janina für den Ehrenamtspreis vorgeschlagen. 40 junge Preisträger durften sich mit Janina über eine Urkunde und Barpreise in Höhe von insgesamt 8950 Euro freuen. Für ihren zweiten Platz hat Janina immerhin 500 Euro bekommen. Damit will sie sich ihren Wunsch nach einem kleinen Tablet-Laptop erfüllen, um mobil besser schreiben zu können.

Den Menschen im Stift las sie bis vor einiger Zeit Geschichten vor, die ihr selbst gefielen, auch eigene. Auch Spiele macht sie manchmal mit den alten Menschen. „Dabei bauen sich natürlich persönliche Beziehungen auf“, erzählt Janina. „Manche Leute wollen gerne mit mir spazieren gehen, mal ein vertrauliches Gespräch führen, eine Frau wollte sogar mit mir abhauen.“

Mit 14 Jahren hat Janina ein Schülerpraktikum im Stift gemacht, dabei auch die Pflege kennengelernt. Die Arbeit im Pflegebereich sieht sie als wichtige Erfahrung. „Am Anfang hatte ich Angst, etwas falsch zu machen, musste mich erst einmal einarbeiten, aber in der zweiten Woche konnte ich dann schon selbstständig arbeiten“, erzählt sie.

Im Gegensatz zu vielen lustigen Kurzgeschichten sind Janinas Geschichten oft traurig

Seit diesem Praktikum hat sie ihre Tätigkeiten im Stift vom Vorlesen auf Hilfstätigkeiten wie Betten machen, Waschen und Anreichen ausgeweitet. „Ich teile Essen aus und helfe auch einigen, die nicht mehr alleine essen können“. Ob sie sich die Arbeit dort auch als Beruf vorstellen kann? „Ich könnte das zwar, aber es wäre nicht mein Traumberuf“, sagt sie.

Eine Ausbildung in einem Verlag oder ein Studium als Grafikdesignerin kann sie sich vorstellen. Im Gegensatz zu vielen lustigen Kurzgeschichten sind Janinas Geschichten oft traurig. „Friede, Freude, Eierkuchen brauch ich nicht“, sagt sie sehr bestimmt.

„Ich mache mir über vieles Gedanken und habe einige Ideen im Kopf. Beispielsweise der Polizist in Frankreich, der sich als Geisel hat austauschen lassen und dann getötet wurde. Das war sehr mutig und ist schlimm ausgegangen. So etwas interessiert mich. Daraus mache ich Geschichten. Ich sehe täglich Nachrichten, würde gerne oft etwas beeinflussen oder verändern können. Kriege sind so unnötig. Was denken sich Menschen bloß, die so etwas anzetteln?“

Liedtexte schreiben fände sie auch interessant, etwa für ein Projekt mit ihren beiden Brüdern Dorian (13, als Sänger) und Simeon (11, als Gitarrist). Ideen scheinen ihr nicht auszugehen. Wenn sie mal nicht liest oder schreibt, trifft sie sich gerne mit Freundinnen zum Reden oder fürs Kino.

2019 will Janina Abitur machen. Dann darf man gespannt sein, welchen Weg die junge Frau danach einschlägt.