Konfirmanden backen Brot

2000 Konfirmanden aus 120 Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau waren beteiligt an der Aktion "5000 Brote - Konfis backen Brot für die Welt". Auch die Bäckerei Volkmann in Heuchelheim ermöglichte die Aktion und bot Konfirmandengruppen aus verschiedenen Kirchengemeinden die Möglichkeit zum Mithelfen beim Brotbacken. Die Kosten übernahm die Bäckerei. In einigen Kirchengemeinden, auch in Rodheim und Bieber, wurden die 1000 Gramm schweren Roggenmischbrote nach dem Erntedankgottesdienst verkauft. Der Erlös kommt Kinder- und Jugendprojekten in Bogota (Kolumbien), Dhaka (Bangladesch) und Kumasi in Ghana zugute. (Foto: Moos)