Sehtests für 54 Schüler

Die Brancheninsider wissen, dass eine Fehlsichtigkeit bei Kindern nicht „weh tut“ und daher oftmals zu spät erkannt wird. Kinder, die jedoch schlecht sehen, haben auch in vielen anderen Bereichen Schwierigkeiten.

Der Tag im Viseum bietet den Kindern, abgesehen von den Sehtests, noch einiges mehr: So dürfen sie unter Anleitung von fachkundigem Personal experimentieren und im Viseum die Welt der Optik und Feinmechanik kennenlernen. Am Ende des Vormittags erhält jedes Kind noch eine Überraschung, einen „Sehpferdchen-Pass“ und bei einer Auffälligkeit bekommen die Eltern eine Empfehlung für den Augenarzt sowie bereits vorab einen Gutschein für eine eventuell benötigte Kinderbrille.

Das Viseum Wetzlar öffnet für die geladenen Gäste am Freitag, 19. Oktober, von 8.30 bis 13 Uhr seine Tore.