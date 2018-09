Sportler jubeln über Förderung

Mit den „Sternen des Sports“ honoriert die Bank seit 2004 gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund besondere Initiativen in Bereichen wie Gesundheit, Jugendarbeit oder Integration.

In diesem Jahr hatten sich 56 Vereine um die Preise beworben, die Volksbank schüttete Fördergeld in Höhe von 35 000 Euro aus. Die eingereichten Projekte wurden durch eine Fachjury gesichtet und bewertet. „Dabei wurden Aspekte wie der Vorbildcharakter oder die Auswirkung auf die Gesellschaft vor Ort berücksichtigt“, erklärte Peter Hanker, Vorstandssprecher der Volksbank Mittelhessen, bei der Preisverleihung in Gießen.

Aus dem Kreis Limburg-Weilburg durfte sich der Tennisclub Gräveneck über eine Prämie von 250 Euro freuen. Unter dem Motto „Sport verbindet“ bietet der Verein regelmäßig Veranstaltungen für Familien, Dorfbewohner, aber auch Menschen aus den Nachbargemeinden an. „Es geht uns darum, die Leute zusammenzubringen, gemeinsam Sport zu machen, zu essen und Zeit miteinander zu verbringen“, erklärte Vorstandsmitglied Tobias Clees. „Wir wollen alte Mitglieder halten, neue an den Sport heranführen und das Miteinander im Ort stärken.“

„Natur und Sport in Einklang bringen“

Aus der Region wurde unter anderem der Tuspo Nassau Beilstein mit einer Fördersumme von 1000 Euro ausgezeichnet. „Wir haben vor einem Vierteljahr das Projekt ,Natur und Sport in Einklang bringen’ initiiert, mit dem wir über die sportlichen Aktivitäten hinaus den Blick der Teilnehmer für die Natur schärfen wollen“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Klaus Herrmann.

An der Initiative beteiligen sich auch die Schule und der Kindergarten in Beilstein, der Nabu-Ortsverband sowie der Angel-Sportverein Ulmtal. „Die Aktivitäten, die wir organisieren, sind auf Wissensvermittlung ausgelegt und richten sich in erster Linie an Kinder“, sagte Herrmann. (sch)