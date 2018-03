Businessplan erstellen

Marburg-Cappel Die Betriebsberatung der Handwerkskammer bietet ein Seminar in Marburg an, mit der Existenzgründer und Handwerksbetriebe bei der Erstellung eines Businessplanes oder eines Unternehmenskonzeptes unterstützt werden. Am Ende soll jeder Teilnehmer seinen eigenen Businessplan erstellt oder zumindest einen Entwurf seines Geschäftsplanes haben. Das Seminar findet am Freitag, 19. Januar, von 14 bis 18 Uhr, und am Freitag, 2. Februar, von 14 bis 18 Uhr im BBZ-Schulungsraum in Cappel (Umgehungsstraße 1-3) statt. Anmeldung: www.hwk-kassel.de oder bei Carola Koch, 0 56 17 88 81 54, Mail: carola.koch(at)hwk-kassel.de. (red)