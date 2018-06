In nur 54 Stunden zur eigenen Firma

Das Kaufen überflüssiger Lebensmittel reduzieren, um die Umwelt zu schützen. Sich durch mehr Abwechslung in der beruflichen Laufbahn selbst verwirklichen können. Oder eine Rolex-Uhr für nur einen Euro ergattern – und das alles per App oder Webseite. An diesen und vielen weiteren Ideen wurde beim „Startup Weekend Mittelhessen“ im Gewerbepark Spilburg gearbeitet. Von Freitag bis Sonntag haben zehn Gründer-Teams, bestehend aus je zwei bis vier jungen Erwachsenen, gemeinsam an ihren Ideen für ein eigenes Unternehmen gebrütet. Häufig waren es Studierende aus dem Bereich Wirtschaft und Marketing, aber auch bereits Berufstätige, die den Sprung in die Selbstständigkeit und neue Herausforderungen wagen wollen.

So unterschiedlich die Ideen, so sehr verfolgten die Teams ein gemeinsames Ziel: Etwas Neues auf den Markt bringen und damit erfolgreich zu sein. Innovation war das Stichwort, es sollten Produkte erarbeitet werden, die es in dieser Form noch nicht gibt. Doch aus einer noch so guten, rohen Idee ein geschäftsfähiges Konzept zu entwickeln, ist alles andere als ein Kinderspiel. Ideenreichtum und Kreativität sind Grundvoraussetzungen, doch der tatsächliche Erfolg eines Startups hängt von weiteren Faktoren ab: vom ausgeklügelten Geschäftsmodell.

Unterstützt wurden die Gründer-Teams von Gastrednern und Mentoren, erfolgreichen Gründern, die das nötige Know-How mitbringen. Eines der Teams wurde von Tobi Voigt begleitet, Gründer und Inhaber Salat-Bar-Kette „Tom & Sally’s“. An Workshop-Tag drei kam der große Moment für die Gründer-Teams: Die nach Ideenfindungsprozess, Coachings und Fachvorträgen ausgereiften Ideen wurden im Ernst-Leitz-Saal vorgestellt. Während der „Final Pitches“ wurden die Geschäftskonzepte präsentiert.

Einprägsame Namen und Slogans

Häufig nahmen sich die Gründer aktueller gesellschaftlicher Bedürfnisse oder Problemlagen an. Etwa in Sachen Naturschutz mit der App „RestZept“, mit deren Hilfe das Produzieren überflüssigen Mülls verhindert werden soll. Einprägsame Unternehmensnamen und Slogans wurden häufig in den digitalen Präsentationen gleich mitgeliefert, zum Beispiel „More taste, less waste“ oder „Lucky Euro – Dein Glück für einen Euro“.

Neben Nutzen und Notwendigkeit der entwickelten Apps und Web-Seiten, waren ebenso konkrete Vorstellungen über die Finanzierung ihres Unternehmens gefordert. Anahnd dieser Investitionsmodelle konnten sich die anwesenden Investoren ein Bild vom Unternehmen und der Idee machen und mögliche Finanzierungen vorschlagen.

Die Jury aus Geschäftsführern, Marketing-Experten und erfolgeichen Unternehmern stellte den Gründern nach ihren Pitches kritische Rückfragen, um die Konzepte auf Herz und Nieren zu überprüfen. (ale)