Marburgs beste Gründer gesucht

Veranstaltet wird die Premiere der „Futur@Marburg“, bei der sich Gründer austauschen und vernetzen können, am Freitag, 23., und Samstag, 24. November, zunächst im Schloss und dann im Technologie- und Tagungszentrum (TTZ).

Stefan Oberhansl, Vorstand der Marburger Gerina AG, ist auf Gründungen spezialisiert. Für ihn ist klar: „Über aller Gründerkultur schwebt bei dieser Veranstaltung ganz klar die Aura: ,Ihr seid hier willkommen‘. Die Veranstaltung soll auch Lust machen zu gründen – und wir helfen euch.“ Die „Futur@“ soll Gründer und an Gründung Interessierte mit Unternehmern und auch potenziellen Investoren zusammenbringen.

Mehr als 20 Experten werden ihr Wissen aus der Start-up-Szene präsentieren und zum Dialog einladen. Dabei konnten die Veranstalter – neben Oberhansl sind die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis ebenso, wie die IHK mit im Boot – namhafte Mentoren gewinnen. So zum Beispiel Daniel Thung, der Vorsitzender des Aufsichtsrates und Co-Founder von brillen.de und der SuperVista AG ist.

Gunter Schneider, Geschäftsführer der Schneider GmbH & Co. KG, wird sein Wissen ebenfalls vermitteln. Als Mentor am Start ist auch Dr. Nicolas Combé, heute Finanzvorstand der Formycon AG und 2006 einer der Gründer der Marburger NanoRepro AG. Weitere Spezialisten sind Carlo Bermes, Geschäftsführer der EB-Secco GmbH, Julian Breitenecker, Geschäftsführer von Locca lost & found, Dirk Rudolf, Gründer und Geschäftsführer von FinTecSystems. Hinzu kommen die heimischen Wirtschaftsförderer ebenso, wie Steuerberater, Anwälte oder das Regionalmanagement Mittelhessen. Und auch Vertreter von Banken, Beteiligungsgesellschaften und weiteren Institutionen sind am Start – „eben alles, was man als Start-up benötigt, an einem Ort versammelt“, verdeutlicht Oberhansl. Die Veranstalter sind sich sicher: „Die Futur@ garantiert Austausch und Inspiration auf höchstem Niveau. Ein Komitee wählt maximal 20 Start-ups mit vielversprechenden Konzepten aus, die auf der Konferenz Ihre Geschäftsideen ,pitchen‘ können und in einen Wettbewerb um das beste Geschäftsmodell eintreten“, heißt es.

Eine Idee wird dann mit dem Titel „Best of Futur@2018“ gekürt. Flankiert wird die Veranstaltung von Schulungen und Fachvorträgen, in denen den Teilnehmern nicht nur juristisches und fiskalisches Spezialwissen vermittelt wird. Vielmehr stehen die Mentoren bereit, um die Gründer in der Optimierung ihrer Geschäftsmodelle zu betreuen.

Der Wirtschaftsförderer des Landkreises, Dr. Frank Hüttemann, sieht in der Futur@ eine Chance: „Existenzgründungen und Start-ups zu fördern heißt nicht nur, sie zu beraten, nach Förderoptionen zu schauen und eine entsprechende Infrastruktur vorzuhalten, sondern auch gemeinsam den Gründergeist von der Schule, über die Hochschule bis hin zu den Unternehmen zu beleben, damit mehr Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.“

Arbeit braucht Kontinuität

Dr. Stefan Blümling vom Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung der Stadt Marburg betont die Notwendigkeit kontinuierlicher Arbeit an der Infrastruktur für Existenzgründungen: „Gerade in dieser Zeit, in der kreative und hochqualifizierte Fachkräfte vom Arbeitsmarkt angezogen werden und folglich das Abenteuer Gründung eher weniger attraktiv zu werden droht, dürfen wir bei der Gründungsförderung nicht lockerlassen.“ n Interessenten können sich noch anmelden – alle Informationen und das Programm gibt es unter futura-mr.de