Meister-Lehrgänge starten im Juni

Diese berufsübergreifenden Kurse richten sich an angehende Meister in Handwerksbetrieben aller Branchen. Sie vermitteln betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Kenntnisse.

Die Lehrgänge bieten mit 240 Unterrichtsstunden außerdem eine Möglichkeit zur Weiterbildung für Mitarbeiter, die verwaltende und organisatorische Aufgaben im Handwerk erfüllen und keine Meisterqualifikation anstreben. Der nächste Vollzeitkurs beginnt am 25. Juni, Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Ein weiterer Vollzeitkurs startet am 22. Oktober. Vorbereitungskurse für den Teil vier der Meisterprüfung, die so genannte Ausbildung der Ausbilder, werden ebenfalls angeboten; eine Kombi-Buchung ist möglich.

Am 17. August startet der Teilzeitkurs für Berufstätige, dessen Lehrgangsinhalte Freitagabend und am Samstag vermittelt werden. Weitere Infos sowie die Termine für die Kurse in Voll- und Teilzeit 2018/2019 und Anmeldeformulare erhalten Interessierte im Internet auf www.handwerk-mr.de unter der Rubrik „Meisterkurse“ oder bei der Kreishandwerkerschaft Marburg unter (0 64 21) 9 50 90. (red)