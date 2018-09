Wie wichtig sind Nachrichten aus der regionalen Wirtschaft für Ihre Studenten?

Prof. Harald Danne: Sehr wichtig. Regionale Wirtschaftsnachrichten helfen den Studenten dabei, ihre eigene Arbeitssituation zu reflektieren und Chancen für ihr Unternehmen zu erkennen. Viele der Studenten sind in Unternehmen, die auf der internationalen Bühne agieren und ihnen globale Chancen bieten, die sie auch ergreifen sollten. Wir merken, dass unsere Region im europäischen und globalen Kontext eine immer größere Rolle spielt. Der Region kommt somit bei den Wirtschaftsnachrichten eine zentrale Bedeutung zu. Nebenbei wirken regionale Wirtschaftsnachrichten auch identitätsstiftend.

Informationen über ein Unternehmen kann man sich auf der Firmenwebseite holen – sie sind jedoch selten objektiv. Wie wichtig ist die objektive Berichterstattung für Studenten?

Prof. Danne: Es ist elementar, dass man sich objektiv informieren kann. Die Nachwuchskräfte in der Region brauchen für ihre Unternehmen verlässliche Informationen über Arbeitgeber, Mitbewerber, aktuelle Entwicklungen und Trends. Ein Wirtschaftsforum, wie es diese Zeitung jetzt ins Leben ruft, bietet nicht nur exzellente Chancen, verlässliche Informationen zu erhalten, sondern auch die Möglichkeit, Vergleiche anzustellen, Trends zu beobachten und Synergien zu entdecken. Die objektive Berichterstattung ist der Goldstandard im Journalismus.

Wie informieren Sie sich über die regionale Wirtschaft?

Prof. Danne: Ich lese vor allem die Wetzlarer Neue Zeitung und regelmäßig auch den Gießener Anzeiger sowie die IHK-Zeitung. Von den Tageszeitungen wünsche ich mir noch mehr Berichterstattung aus der regionalen Wirtschaft. Diese Rubrik könnte ruhig täglich laufen.

Lesen Ihre Studenten auch die Nachrichten aus der regionalen Wirtschaft in der Tagespresse?

Prof. Danne: Auf jeden Fall. Sie studieren ja mit anderen, die ebenfalls bei Firmen aus der Region tätig sind. Allein dadurch haben sie einen Bezug dazu. Sie gucken beispielsweise, welche Marketingstrategien andere Unternehmen verfolgen oder welche Vertriebswege sie nutzen. Gute Ideen werden gerne übernommen. Das Networking in der Wirtschaftsbranche beginnt schon sehr früh.

Welche Rolle spielen Netzwerke in der Wirtschaft?

Prof. Danne: Netzwerke sind heute überlebenswichtig, sie sind die Erfolgsgaranten. Sie sind so wichtig, wie sie noch nie waren. Der Grund dafür liegt in der Digitalisierung, durch die alles und alle in Echtzeit miteinander verbunden sind. Durch Netzwerke kann man Synergien leben, man kennt immer einen Experten, steht bei keinem Thema alleine da. Netzwerke machen Mächtigkeiten aus und können Akzente setzen und Produkte pushen. Der Einzelne kann das heute bei Weitem nicht mehr.

Wie netzwerken die Partnerunternehmen von StudiumPlus untereinander?

Prof. Danne: Die Unternehmen kommunizieren zum Beispiel über die Praxisphasen und Präsentationen der Studenten. Die Präsentationen sind StudiumPlus-öffentlich, die Unternehmen hören sich meist nicht nur den Vortrag ihres eigenen Studenten an, sondern holen sich Impulse aus den Präsentationen anderer Studenten aus anderen Firmen. Die Palette reicht von Marketingstrategien, Digitalisierungstools bis hin zur Qualitätssicherung. Dieser Austausch ist hochattraktiv, insbesondere auch für Mittelständler. Die Unternehmen wachsen so in das Netzwerk hinein.

Mittelhessen gilt als attraktiver Wirtschaftsstandort, doch nur wenige Kilometer entfernt lockt das starke Rhein-Main-Gebiet. Kann man die Standorte vergleichen?

Prof. Danne: Mittelhessen ist völlig andersartig und damit wiederum absolut gleichwertig. Während das Rhein-Main-Gebiet stark abhängig von der Finanzbranche ist, lebt die mittelhessische Wirtschaft von der Vielfalt des Mittelstandes. Der Mittelstand kann schnell und flexibel handeln, ist agil, kann sich also einer wirtschaftlichen Entwicklung smart anpassen. Damit ist unsere heimische Wirtschaft weniger anfällig für Krisen. Dazu kommt die gute Infrastruktur. In Mittelhessen kann man sich Mieten oder Wohnraum noch leisten.

Was sollte ein regionales Wirtschaftsforum bieten, damit duale Studenten, also die Entscheider von morgen, es nutzen?

Prof. Danne: Die Sprache der Zielgruppe muss erkannt werden, also ein Wirtschaftsforum sollte auf die neuen Medien setzen und sehr viel online bieten. Apps spielen eine große Rolle. Neben reinen Wirtschaftsnachrichten muss zudem ein Mehrwert enthalten sein, zum Beispiel Tipps von Unternehmern, Kommentare zu aktuellen Entwicklungen, Service für Verbraucher. Das muss online wie auch im gedruckten Medium passieren. Denn auch ein Printprodukt hat Gewicht bei der jüngeren Generation, davon bin ich überzeugt. Im gedruckten Medium sollten Wirtschaftsjournalisten jedoch verstärkt auf regionale Inhalte setzen, denn das ist ein Alleinstellungsmerkmal: Keiner kennt die Region und ihre Akteure schließlich so gut, wie die Redakteure der lokalen Tageszeitung.