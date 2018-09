Angst vor Demenz nehmen

Professor Klaus-Dieter Böhm, Ärztlicher Direktor der Fachklinik für Neurologie und neurologische Rehabilitation, referierte. Die Veranstaltung war Teil der Reihe "Gesund vor Ort" dieser Zeitung. Und gleich zu Beginn seines Vortrages war es Böhm ein Anliegen, den Zuhörern die diffuse Angst vor einer möglichen Demenz zu nehmen: "Kein Grund zur Panik!"

Böhm begann mit einem Blick auf die Entwicklungsgeschichte der Menschen. Jahrtausendelang habe die Lebenserwartung der Menschen nur zwischen 20 und 30 Jahren gelegen. Mit der Industrialisierung habe sich dies seit gut 150 Jahren grundlegend geändert. Grund dafür seien eine sinkende Kindersterblichkeit, die Kontrolle von Infektionskrankheiten durch Impfungen, eine bessere Ernährung, sauberes Trinkwasser, die Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen in Sachen Wohnung, Infrastruktur und Arbeit. Auch die Medizin entwickelte sich weiter, speziell auch auf dem Feld der Neuro-Medizin. Der technische Fortschritt wird laut Böhm dazu führen, dass in zehn, fünfzehn Jahren Krankheiten geheilt werden können, die heute noch als unheilbar gelten.

Rauchen, wenig Bewegung und Diabetes sind Faktoren, die das Entstehen von Demenz begünstigen können

In der Summe führe das alles zu einer weiter steigenden Lebenserwartung, die heute im Durchschnitt bei etwa 80 Jahren liege. Das führe allerdings auch zu einem Anstieg der Demenzkrankungen. Demenz, die im Übrigen alle Bevölkerungsschichten betreffe, bedeutet die Einschränkung der Gehirnfunktion. "Das Gehirn ist ein Hochleistungsorgan, das aber an sich ohne Verschleiß arbeitet", erklärte Böhm. Zwar würden im hohen Alter etwa zehn Prozent der 100 Milliarden Zellen in der Großhirnrinde verloren gehen, das habe aber praktisch keine Auswirkungen. Aber: Die Nervenbahnen mit ihrer unvorstellbaren Gesamtlänge von 400 000 Kilometern, die Synapsen genannten Verbindungen der Zellen, alterten durch die Abnahme der Nervenfasern. Folge sein ein Verlust. Und auch Demenz, die in bis zu 70 Prozent der Fälle eine Alzheimer-Erkrankung sei. Ursache ist laut Böhm die gestörte Kommunikation zwischen den Nervenzellen und die Zerstörung von Nervenfasern. Allerdings seien die Demenzverläufe individuell höchst unterschiedlich.

Derzeit gebe es in Deutschland 1,2 Millionen Demenzkranke. Tatsache sei, dass 40 Prozent der über 90-Jährigen davon betroffen sind - und dass 60 Prozent aller Pflegeheimeinweisungen aufgrund einer Demenzerkrankung erfolgen.

Einige Demenz-Risikofaktoren sind nicht beeinflussbar: Hohes Lebensalter, Familienvorbelastungen und genetische Faktoren. Etliche seien aber auch beeinflussbar: Rauchen, Bewegungsmangel, Diabetes und Bluthochdruck etwa begünstigten Demenz, ebenso Schlaganfälle. Würden diese Risikofaktoren vermieden, senke dies das Schlaganfallrisiko um bis zu 70 Prozent.

Da der Ausbruch der Alzheimerkrankheit einen Vorlauf von etwa 20 Jahren habe, liege in einer frühen Erkennung die Chance, diesen Ausbruch um bis zu zehn Jahre hinauszuzögern. Und noch eine gute Nachricht hatte Böhm parat: Zwischen 1990 und 2005 habe sich die Zahl der Alzheimer-Patienten um 25 Prozent gegenüber den eigentlich prognostizierten statistischen Werten vermindert. Abschließend gab er den 2000 Jahre alten Rat Ciceros weiter: "Vor nichts muss sich das Alter mehr hüten, als sich der Lässigkeit und Untätigkeit hinzugeben."