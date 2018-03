Fachkräfte zu vernetzen, ist wichtig

Den Arbeitskreis Willkommenskultur, der sich aus Mitgliedern verschiedener wirtschaftsfördernder Institutionen, Kammern und Verbänden zusammensetzt, wurde gegründet, um ein Ziel zu unterstützen: Fach- und Führungskräfte in die Region holen und halten.

Publikum: Von neuen Ikea-Mitarbeitern zu Hochschulprofessoren bis Mitarbeitern großer Firmen

Den Kreis, dessen Mitglieder sich alle paar Monate treffen, beschreibt der Vorsitzende Christian Bernhardt (IHK Lahn-Dill) als „eine wirklich tolle Gruppe.“ Die Teilnehmer überlegen sich Aktionen, die sie auch selbst organisieren.

Gestartet ist das Projekt vor etwa drei Jahren mit einem großen Treffen jährlich zum Beispiel im Hofgut Dagobertshausen oder in der Grube Fortuna.

Dort wurde den vielen neuen Mittelhessen ein Mix aus Informationen über die Region, Vorträgen zum Tagungsort und einem spannenden Thema eines Referenten sowie die Möglichkeit, andere Neubürger kennenzulernen, geboten.

„Diese Möglichkeit ist wichtig, die Fach- und Führungskräfte müssen sich dort vernetzen und austauschen können. Das sei vielen wichtig. Und besonders auch für Ausländer, die vielleicht auch Kontakte zu Muttersprachlern knüpfen möchten. „Das Publikum ist immer bunt“, beschreibt Bernhardt: Von neuen Ikea-Mitarbeitern zu frisch angekommenen Hochschulprofessoren bis zu Mitarbeitern großer Firmen.

Das grundsätzliche Konzept will der Arbeitskreis beibehalten, allerdings soll der Rahmen jetzt exklusiver werden. „Wir machen jetzt kleinere Aktionen mit etwa 20 Plätzen, überall in der Region und dafür mehrere im Jahr. So waren die Akteure mit einer Gruppe zu Besuch bei einem Handball-Bundesligaspiel der HSG Wetzlar. lm Sommer will der Kreis eine Kanufahrt auf der Lahn, einen Besuch im Vulkaneum im Vogelsberg und einen Besuch in der Leica-Welt anbieten. Der nächste Termin ist in Dillenburg geplant, dann geht es zur Schokowelt von Läderach. „Hier melden sich natürlich auch Neubürger mit Partnern und Kindern an“, schildert Bernhardt. Und die lernen im besten Fall andere Familien kennen, die ebenfalls vor kurzem zugezogen sind.

Manchmal sind andere Dinge ein Plus: Amerikanerin fragte nach Kriminalitätsstatistik

Damit die Neubürger die Information erreicht, nutzt der Arbeitskreis neben persönlichen Kontakten und Werbung in Medien und Internetseiten der Mitglieder die Kontakte zu Personalabteilungen in der Region.

Diese werden ebenso wie die Neubürger selbst gefragt, welche Informationen zum Beispiel in der Publikation „Newcomers Guide“ – in deutsch und englischer Sprache erhältlich – fehlen.

„Eine Amerikanerin hat nach der Kriminalitätsstatistik gefragt. Wir vergessen oft, dass für uns Selbstverständliches für andere ein Plus bedeuten kann“, sagt Bernhardt. So steht im Guide jetzt zu lesen, dass mittelhessische Kinder den Schulweg problemlos zu Fuß bewältigen können – zumindest, was die Sicherheit betrifft.

„Mein Wunsch wäre, dass der Satz ,War Herr Müller schon beim Newcomers Day? Bitte anmelden!’ zum Standardsatz in Personalabteilungen zählt“, sagt Bernhardt über die Zukunft des Projektes.