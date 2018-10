Handwerk braucht Nachwuchs

Mehr als 350 Besucher, unter ihnen Kommunalpolitiker, Vertreter der Handwerkskammer Wiesbaden und der beiden Kreissparkassen Weilburg und Limburg sowie 150 Vertreter aus den verschiedenen Innungen der Limburger Kreishandwerkerschaft waren zu Gast beim Tag des Handwerks im Pater-Richard-Henkes-Saal der Pallottiner.

Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe ging vor allem auf das Motto der bundesweiten Image-Kampage des Handwerks „Das Handwerk. Die Wirtschaftsmacht. Von nebenan“ einging. Das Handwerk sei durch die Kampagne greifbar und nahbar geworden, sagte Uhe. Die Botschaft „Handwerk ist vielseitig, erzeugt echte Wertschöpfung, sorgt für Erfüllung“ sei bei den Menschen angekommen. Eine dritte Staffel der Imagekampagne unter dem Leitgedanken „Handwerkersein lohnt sich“ solle folgen.

363 000 Lehrlinge bilde das Handwerk jährlich aus. „Das ist ein gutes Drittel aller Auszubildenden in Deutschland“ sagte Uhe. Trotzdem falle es den Betrieben zunehmend schwerer, geeignete Auszubildende, aber auch Fachkräfte zu finden.

Das Handwerk sei ein Beispiel für Zusammengehörigkeit. „Wir Handwerker wissen, es geht nur gemeinsam. Im Betrieb mit Inhabern und Beschäftigten, mit Lieferanten und Kunden, mit der sozialen Umgebung in Stadt und Land. Einzeln mögen wir klein sein, zusammen sind wir eine Wirtschaftsmacht“, betonte der Kreishandwerksmeister.

Uhe thematisierte auch die „3+2“-Regelung bei der Ausbildung von Flüchtlingen. Diese würde von den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt, man brauche aber für die Betriebe Rechtssicherheit. Uhes Ansicht nach soll ein Lehrling, der drei Jahre in einem Betrieb ausgebildet wurde, auch die Möglichkeit haben, zwei Jahre danach weiter beschäftigt zu werden.

Jugendlichen bevorzugten meist ein Studium. Doch „so viele Akademiker werden gar nicht gebraucht“, sagte Uhe. Daher sollten sich Jugendliche erst für ein Handwerk entscheiden: Etwa 200 000 Handwerksbetriebe stünden in den nächsten Jahren zur Übernahme bereit.

Zum Thema machte Wolfram Uhe auch die Internetseite www.marktplatz-limburg-weilburg.de, die zusammen mit dem Landkreis Limburg-Weilburg und der Wirtschaftsförderung betrieben wird. Ziel dieser Seite sei es, regionale Wirtschaft und Verbraucher zusammenzuführen, um damit den Wirtschaftsstandort Limburg-Weilburg zu stärken.

Über das Thema Digitalisierung sprach im Anschluss Dr. Anabel Ternès, Digitalisierungsexpertin, Unternehmerin, mehrfache Gründerin und Autorin. Sie leitet das Institut für Nachhaltigkeitsmanagement und hat eine Professur für Kommunikationsmanagement und internationale Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt E-Business. Ihr Vortrag zeigte auf, wie der „Kunde 4.0“ tickt . 40 Prozent der befragten Deutschen gefalle die Idee, in Zukunft digitale Apps einzusetzen, die während des Einkaufs von Lebensmitteln Inhaltsstoffe anzeigen. 55 Prozent wünschten sich, in Zukunft ihre Einkäufe selbst zu scannen, 36 Prozent wollten eine virtuelle Anprobe im Internet und 32 Prozent erwarteten individuelle Produktanfertigungen via 3D-Druck. Wolfram Uhe dankte der Expertin, wollte aber auch im Zeitalter der Digitalisierung dem Handwerk für die Zukunft eine Chance geben. „Haareschneiden über das Internet wird es nicht geben und auch ein Haus aus einem 3D-Drucker kann ich mir nicht vorstellen.“