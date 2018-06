Jana Sting: Immer neue Herausforderungen

Ein- und Auszahlungen von Geld sowie Überweisungen sind laut Sting nur einige ihrer Aufgaben. Neben diesen Tätigkeiten am Schalter fallen auch das Eröffnen und die Bearbeitung von Konten in ihren Bereich. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt allerdings auf der Beratung der Bankkunden in verschiedenen finanziellen Angelegenheiten. „Ich berate unsere Kunden zum Beispiel bei Fragen in Sachen Bausparen, dem Aufnehmen von Privatkrediten, Altersvorsorge, Anlagemöglichkeiten im Investmentbereich oder beim Onlinebanking“, erzählt die 25-Jährige.

Für die Abwicklung von Nachlässen und das Schließen der Konten sei sie ebenfalls zuständig. All diese Aufgaben fasse man unter dem Begriff „Personal Banking“ zusammen, erklärt Sting. „Den größten Teil meiner Arbeitszeit macht die Kundenberatung aus“, sagt sie. „Vor den Beratungsgesprächen muss ich mich aber natürlich auf die Kunden vorbereiten, um sie angemessen unterstützen zu können und um passende Angebote für sie zu finden“.

Der Vorbereitungsaufwand sei vor allem davon abhängig, ob es sich um die Beratung eines Erstkunden oder eines Stammkunden handele. „Bei Erstkunden wird zunächst ein sogenannter Finanzcheck gemacht, bei dem die finanzielle Situation und Absicherung der Person überprüft wird. Bei bereits registrierten Kunden liegen diese Daten schon vor“, erläutert die Bankkauffrau.

„Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil man mit vielen Menschen in Kontakt kommt. Außerdem ist es sehr spannend und abwechslungsreich, in viele verschiedene Geschäftsbereiche reinzuschauen. So ist jeder Tag anders und es stellen sich einem immer neue Herausforderungen“, erzählt Sting.

Interesse an Wirtschaft, Politik und Mathe

Für eine Ausbildung zur Bankkauffrau wird meist ein Realschulabschluss oder das Abitur vorausgesetzt. Neben einer reinen Ausbildung zur Bankkauffrau gebe es aber auch die Möglichkeit eines dualen Studiums, erklärt Sting. Um den Beruf zu erlernen, solle man auf jeden Fall Interesse an Wirtschaft, Politik und Mathematikkenntnisse mitbringen sowie Freude am Umgang mit den Kunden. „Bei der Kundenberatung kommt es darauf an, dem Kunden bestimmte Möglichkeiten oder Angebote verständlich und geduldig zu erklären“, sagt Sting. „Darüber hinaus sollte man in der Lage sein, seinen Arbeitstag gut zu strukturieren und zu koordinieren.“

Auch eine gewisse Technikaffinität sei von Vorteil: „Früher hatten wir Schränke voller Kundenakten, aber mittlerweile liegen alle Daten in digitaler Form vor und die meisten Vorgänge laufen elektronisch ab“, erzählt die Bankkauffrau. Deshalb erledige sie einen Großteil ihrer Arbeit am Computer oder Tablet. (bhz)