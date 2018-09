"Jetzt ist die Zeit für Investitionen"

Herr Barta, als Standortleiter von Bosch Thermotechnik dürfte Ihr Terminkalender voll genug sein. Warum engagieren Sie sich darüber hinaus in der Verbandsarbeit?

Oliver Barta: Ich engagiere mich im Arbeitgeberverband, weil die Interessen, die man als Unternehmen in der Wirtschaft vertreten möchte, auch über die Verbandsarbeit in die Öffentlichkeit gebracht werden. Die Arbeit bei Hessenmetall ist damit auch ein ganz wichtiges Engagement für Bosch Thermotechnik.

Die große Politik findet aber in Wiesbaden und Berlin statt. Wie wichtig ist da die Arbeit der Bezirksgruppe?

Barta: Die Bezirksgruppe ist die lokale Präsenz des Landesverbandes hier in Mittelhessen. Wir sind als Bezirksgruppe Tarifträger und Sprachrohr der lokalen Wirtschaft. Der Landesverband in Frankfurt benötigt die Bezirksgruppen, um nahe an den Unternehmen dran zu sein. Die Unternehmer sitzen bei uns im Haus der Wirtschaft zusammen, tauschen sich aus, besprechen, was sie von einer Landesregierung erwarten. Darüber, welches Investitionsumfeld wir brauchen, wie wir mit Arbeitszeit oder mit der Förderung von Aus- und Weiterbildung umgehen müssen. Diese Informationen, Wünsche und Anforderungen werden entweder direkt oder über die Zusammenarbeit Bezirksgruppe–Landesverband nach Wiesbaden und über Gesamtmetall nach Berlin transportiert.

Die Bezirksgruppe hat rund 125 Mitgliedsunternehmen. Wie viele davon bringen sich aktiv ein?

Barta: Bei der jüngsten Mitgliederversammlung in unserem Werk in Lollar waren 80 Unternehmer vor Ort, die den ganzen Tag diskutiert haben. Das ist eine erhebliche Zahl, die Versammlung ist für mich ein Gradmesser. Daneben haben wir den Mitgliederrat mit 20 Unternehmen, in dem noch viel intensiver abgestimmt wird, wie wir uns im Tarifgeschehen und anderen Themen positionieren. Auch bei unseren jährlichen Herbstumfragen verzeichnen wir regelmäßig sehr hohe Beteiligungen. Insofern bin ich sicher, dass wir als Sprachrohr wichtig und anerkannt sind.

Mittelhessen hat eine hohe Dichte an Weltmarktführern und „Hidden Champions“. Ist das außerhalb der Region ausreichend bekannt?

Barta: Ich glaube, dass im hessischen Umfeld bekannt ist, wie stark und bedeutsam die mittelhessische Industrie ist und welche Entwicklung hier stattgefunden hat. Von der einstigen Schwerindustrie zur Hochtechnologieregion. Ein Beispiel: Der Standort Lollar der Bosch Thermotechnik war bisher Standort einer starken Gusskesselproduktion, vor Kurzem haben wir jedoch dort unsere Regelgerätefertigung signifikant erweitert. Man könnte meinen, dass das in Hessen nicht möglich ist, sondern allein in Asien. Aber es funktioniert. Wenn man mit einer vernünftigen Investitionsbasis arbeitet und vernünftige arbeitswirtschaftliche Methoden anwendet, kann man auch hier wettbewerbsfähig sein. Der Verband hat seinen Beitrag dazu geleistet, indem Bosch Thermotechnik auf die Arbeitswirtschaftler und Verbandsingenieure bei Hessenmetall zurückgegriffen und von ihnen Unterstützung erhalten hat, was die Ausgestaltung angeht.

Auch in Ihren Branchen ist der Fachkräftebedarf eines der Hauptprobleme. Wie reagiert Hessenmetall darauf?

Barta: Der Bereich Bildung, Aus- und Weiterbildung und Fachkräftesicherung ist ein sehr großes Thema. Als Großunternehmen Bosch könnte man hingehen und sagen: Das ist gar nicht der Fall. Wir besetzen jedes Jahr mehr als 100 Ausbildungsplätze, für die wir gut 1500 Bewerbungen erhalten. Das hängt eng mit der Arbeitgebermarke zusammen. Von solchen Einzelfällen darf man sich aber nicht täuschen lassen. Wenn sie mit handwerklichen und kleinen Betrieben reden, wird klar, dass der Fachkräftemangel eklatant ist. Viele Aufträge können schlicht und ergreifend nicht zeitnah abgearbeitet werden. Es ist Aufgabe des Verbandes, hier zu helfen. Viel Öffentlichkeitsarbeit ist nötig, um Begeisterung für die M+E-Berufe zu schaffen. Wir haben unseren Truck, den wir vor Schulen stellen und zeigen, was M+E-Berufe alles können. Mit Girl’s Days versuchen wir, junge Frauen für unsere Berufe zu begeistern. Wir müssen mit der Politik sprechen, dass wir die duale Ausbildung im Auge behalten. Das ist ein großes Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft, das häufig im Ausland kopiert wird. Die duale Ausbildung muss gleichwertig neben der akademischen Ausbildung gesehen und gefördert werden.

Sehen Sie in Deutschland einen Akademisierungswahn?

Barta: Ob es ein Wahn ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich wahrnehme, dass die Ausbildungszahlen drastisch zurückgehen und wenn ich mir ansehe, wie wir selbst bei Bosch ausbilden, muss ich sagen, dass wir tatsächlich in den vergangenen zehn Jahren mehr auf Akademiker geschaut haben. Die akademische Ausbildung hat mit dualem Studium und normalem Hochschulstudium stark an Gewicht gewonnen. Es gibt hier jedoch nicht gut oder schlecht, Studium und duale Ausbildung befinden sich in einem gleichwertigen Mit- und Nebeneinander. Das gilt es zu fördern.

Im ersten Halbjahr hat die hessische Metall- und Elektroindustrie ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnet. Wie geht es weiter?

Barta: Die Geschäftslage ist nach wie vor sehr gut, getrieben vor allem durch einen großen Auslandsanteil. Die Exportquote liegt mittlerweile bei 59 Prozent – das ist schon bemerkenswert. Wir haben ein deutliches Plus bei den Arbeitsplätzen in der hessischen M+E-Industrie. Mit alledem können wir zufrieden sein. Doch wir müssen nun aufpassen, dass das nach vorne auch so weitergeht. Die hessischen Landtagswahlen stehen an. Wir hoffen auf die Unterstützung der Politik mit Rahmenbedingungen, die wir für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung benötigen. Hier spreche ich insbesondere Themen wie Digitalisierung oder Arbeitszeitregelungen und Fachkräftesicherung an.

Das Wachstum ist getrieben vom Export, die Inlandsnachfrage stagniert. Welche Gefahren bedeuten Brexit, Strafzölle und Handelsbeschränkungen?

Barta: Das kann man nicht schön reden. Die Freizügigkeit in der Wirtschaft ist enorm wichtig, damit der Erfolg fortgeschrieben werden kann. Wir erleben aktuell ein wahnsinnig volatiles Umfeld. Wenig ist vorhersehbar. Kompensation ist das Stichwort. Man muss mit offenen Augen in die Welt gehen und zusehen, dass man nicht von einzelnen politischen Entscheidungen abhängig ist.

Das Geschäft in Asien kompensieren – ist das der Weg?

Barta: Das ist tatsächlich ein Weg, Sie sehen das bei den großen Automobilherstellern. Es gehört dazu, dass man alle Märkte im Auge behält. Dabei wird man immer abwägen müssen, wie viel Geschäft in Deutschland stattfindet und einen asiatischen Markt versorgt und wie viel vor Ort produziert werden muss, weil sonst Transportkosten die Wirtschaftlichkeit zunichte machen.

Sie sagen, die Digitalisierung hat Anteil an der Wettbewerbsfähigkeit. Wie weit sind die Unternehmen?

Barta: Da sind wir mit ganz schnellen Schritten unterwegs, weil wir uns gar nichts anderes erlauben können. Die deutsche Wirtschaft ist immer deshalb erfolgreich gewesen, weil sie besonders innovativ war, besonders effizient produzieren konnte und weil wir besonders gut ausgebildete Fachkräfte haben. Wenn wir das fortschreiben wollen, spielt Digitalisierung, die auch in die Fertigung einzieht, eine ganz große Rolle. Was die Planungen angeht, sind die Unternehmen sehr weit fortgeschritten. Wir beraten dazu als Verband und haben die Möglichkeit, Netzwerke zur IT-Welt zu schnüren. Die IT-Unternehmen sind Teil unserer Branche, so dass wir unseren Mitgliedern Hilfestellung geben können, um Fertigung zu optimieren und mit Mitbewerbern aus Niedrigkostenstandorten wettbewerbsfähig umgehen zu können. Wir brauchen erst gar nicht damit anzufangen, unsere Löhne mit jenen in Asien zu vergleichen. Da geht die Schere einfach viel zu weit auseinander.

Für Digitalisierung braucht es die Infrastruktur und die ist in Flächenlandkreisen nicht immer gegeben ...

Barta: Es ist eine zentrale Forderung von Hessenmetall, dass wir in Sachen Infrastruktur Gas geben müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie außerordentlich gut die Konjunktur gerade funktioniert und wie ordentlich sich die Staatsfinanzen entwickeln, lautet die Forderung ganz klar, dass hier und jetzt viel stärker investiert wird. Das ist die wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich Wirtschaft und Fertigung weiterentwickeln, wie sie es in den vergangenen 50 Jahre getan haben.

Sie sagen, es ist jetzt Zeit für Investitionen – für den Staat wie auch die Unternehmen?

Barta: Genau. Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld ist gut. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Umgekehrt dürfen wir die Unternehmen aber auch nicht überfordern – ein Hinweis an unseren Sozialpartner, was die zukünftigen Tarifabschlüsse betrifft. Wir müssen hier mit Augenmaß unterwegs sein, damit wir unsere Fachkräfte weiterentwickeln können, damit die Arbeitnehmer teilhaben können und die Unternehmer in die Lage versetzt werden, die großen Veränderungen der Infrastruktur auch umzusetzen und sich zukunftsfähig zu entwickeln. Alles, was die Unternehmen wirtschaftlich belastet, fehlt am Ende, um diese Transformation zu ermöglichen. Da wünschen wir uns mehr Augenmaß der Politik.

ZUR PERSON

Oliver Barta (50) ist seit Ende April Vorsitzender der Bezirksgruppe Mittelhessen im Arbeitgeberverband Hessenmetall. Vor seiner Wahl durch die Mitgliederversammlung hatte er bereits kommissarisch den Vorsitz übernommen. Der Jurist und zugelassene Rechtsanwalt, gebürtig aus Eschwege, ist Standortleiter der Bosch Thermotechnik GmbH in Wetzlar und Personalleiter für den gesamten Bosch-Thermotechnik-Bereich mit weltweit 15 000 Beschäftigten. Bevor Barta 2006 zur Heizsparte kam, war er für die Bosch Rexroth AG als Vice President Industrial Relations tätig. (red)