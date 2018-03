Klaus David: Technik-Revolution bleibt wohl aus

Als Impulsredner der Fachveranstaltung des Netzwerks Wirtschaft im Verein Mittelhessen machte der Experte deutlich, wie die Funkübertragung in Kombination mit der Glasfasertechnik beim Internetausbau Sinn ergibt – und welche neuen Möglichkeiten sich dadurch für Kommunen und Unternehmen ergeben.

Nach der Begrüßung durch Lars Witteck, Vorstandsmitglied des Gastgebers, hatten zunächst zwei weitere Fachleute über Stand und Visionen des Breitbandausbaus in Hessen und Mittelhessen berichtet. In Hessen seien derzeit 90 Prozent der Haushalte mit einer Geschwindigkeit von mindestens 30 MBit versorgt, sagte Wolfram Koch, Leiter des hessischen Breitbandbüros bei der Hessen Trade & Invest GmbH. Nächstes Ziel sei nun die „Gigabit-Allianz“, die beim hessischen Breitbandgipfel am 6. Juni vorgestellt werde.

Bestimmendes Thema der Veranstaltung war der kommende Mobilfunkstandard 5 G, dessen Einführung Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) für 2020 angekündigt hat. Wie genau dieser Start aussehen werde, sei aber noch unklar, sagte David. Wichtig für den Ausbau sei die Verfügbarkeit von Frequenzen. Bisher seien diese von der Regulierungsbehörde noch nicht vergeben worden.

Der Experte machte zudem keinen Hehl daraus, dass er der neuen Technik den revolutionären Charakter abspricht: 5 G biete „nicht wirklich etwas Neues“ und schon gar keinen Ersatz für die Glasfasertechnik. Und: „Was für eine Anwendung hat man, die mehr als 10 MBit braucht?“ Für den Forscher ist die Lichtfasertechnik der „optimale Kanal für Signalübertragungen“, denn das Mobilnetz sei per se nicht stabil: „Funk schwankt aus physikalischen Gründen.“

Konkurrenz aus dem Netz

Dennoch sieht David auch die Chancen des schnellen mobilen Internets: Ein mögliches Anwendungsgebiet sei die Vernetzung im Straßenverkehr, um zum Beispiel Staus umfahren zu können. Ein weiteres Szenario sei das Internet der Dinge.

„Das kann ganz banal sein: Ein Mülleimer teilt der Stadt mit, wenn er voll ist und geleert werden muss.“ Dabei „erschlage“ 5G zwar jedes Vernetzungsproblem mit seinen Bandbreiten, bleibe dabei aber eine funkgestützte Lösung mit den bekannten Schwächen, deren Geschwindigkeitsversprechen zudem oft mehr vom Marketing als von der Realität getragen werde.

Laut David ermögliche sie aber verschiedene Ideen für Innovationen: So zum Beispiel die Kommunikation mobiler Geräte bis hin zu Autos unter- und miteinander. „Ihr Auto weiß schon, dass es sich staut, wenn Sie das noch gar nicht sehen.“ Die Entwicklung bremsen könne gerade das sich ausbreitende WLAN: Es sorge dafür, dass das Geschäft an den Providern vorbeigehe, zudem solle trotz 5G auch der derzeitige LTE (4G)-Standard weiterentwickelt und auf Gigabit-Geschwindigkeit beschleunigt werden.

In der Kombination von Glasfaser- und 5G-Technologie sieht der Fachmann das größte Potenzial: Er empfiehlt der Region und ihren Kommunen, sich mit Unternehmen und Regulierern zusammenzuschließen, um mit der Funktechnik nicht gut erschlossene Bereiche anzubinden. Das Regionalmanagement als verbindender und vermittelnder Partner stehe dazu bereit, sagte Geschäftsführer Jens Ihle. (red)