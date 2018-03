Kompetenzen für Kommunen bündeln

Eckhard Weisel ist überzeugt: Viele Städte und Gemeinden stehen in einer sich ständig und immer schneller wandelnden Welt mit dem Rücken an der Wand, können außer ihren Pflichtaufgaben aus Personal- und Geldmangel nur noch wenig selbst entscheiden. Weisel möchte aber nicht, dass das so bleibt. Als unterste Ebene der politischen Beteiligung sollten die Kommunen auch als Kernelement des gesellschaftlichen Zusammenlebens erhalten bleiben. Um ihnen dafür das Rüstzeug mitzugeben, hat er mit einem Expertenteam ein Start-up gegründet – die Genossenschaft K4K.

„Ich bin vielleicht der älteste Startup-Unternehmer in Deutschland“, sagt Weisel und lacht. Seine erste Gründung datiert aus 1980 und ist heute in Wetzlar ein erfolgreiches Unternehmen für Organisations- und Prozessberatung. Häufig, so Weisel, habe er auch für Kommunen gearbeitet. Und immer wieder hörte er die Klage, dass Städte und Gemeinden bei der Digitalisierung nicht hinterherkämen, dass sie sich im Dschungel von Software und Lizenzen nicht mehr zurechtfänden, dass sie gegenüber globalen Softwareunternehmen keine Marktmacht hätten, dass die Digitalisierung der Verwaltung kaum vorankomme – zum Nachteil vor allem für die Bürger.

Die Genossenschaft K4K denkt Interkommunale Zusammenarbeit im großen Maßstab

„Unsere Hypothese ist, dass hier viele Möglichkeiten brachliegen“, sagt der Gründer. Was die junge Genossenschaft für Kommunen bietet, ähnelt dem, was viele Städte und Gemeinden bereits von sich aus tun: Interkommunale Zusammenarbeit. Der Maßstab aber ist ein anderer. Ihm geht es nicht nur um die Zusammenlegung beispielsweise von Buchhaltungs- und Personalabteilungen, von Bauhöfen oder Kämmereien. Eckhard Weisel möchte Kommunen bundesweit in der Genossenschaft sammeln – je mehr, desto mehr Gewicht erlangen die Kommunen gegenüber Handelspartnern. „Letztlich bestimmen dann die Eigentümer die Prioritäten der Genossenschaft“, sagt er. Also: Was brennt den Kommunen mehrheitlich unter den Nägeln, wo fehlt Kompetenz, welches Thema droht im Alltagsgeschäft unterzugehen?

An diesen Stellen möchte die K4K ansetzen. Und zwar ohne großen Personalstab. Weisels Rechnung ist einfach: Einen Profi für Soft- ware-Lizensierung etwa kann sich kaum eine Kommune selbst leisten – denn: Der Markt ist wegen der großen Nachfrage leer gefegt. „Dabei haben selbst Kommunen mittlerer Größe zwischen 50 und 100 verschiedener Softwareprogramme“, sagt er – professionelles Lizenzmanagement ist also zwingend geboten. Auch er möchte die Profis dafür im Bedarfsfall nicht dauerhaft einstellen, sondern projektbezogen honorieren und die Kosten durch die Zahl der Beteiligten Kommunen teilen.

Beispiele für aktuelle digitale Lösungen reichen von klassischen Aufgaben wie Abfall, Wasser, Energie über die Parkraumbewirtschaftung bis hin zu den internen Abläufen kommunaler Verwaltungen. „Wir sollten uns an den Leuchttürmen orientieren“, sagt Weisel unbescheiden: Länder wie Estland machen vor, wie Digitalisierung im Sinne der Bürger geht.

Weiteres Beispiel des Genossenschafts-Gründers: Barcelona. Die katalanische Metropole ist nur eine von vielen europäischen Städten, die die „intelligente Mülltonne“ nutzen, die auch im Gewerbebereich schon Anwendung findet. Ein Sensor in der Tonne teilt dem Entsorgungsunternehmen mit, wann die Tonne voll ist. Die Folge: Abfalltonnen werden nur dann abgeholt, wenn sie tatsächlich voll sind. Die optimierten Routen der Müllfahrzeuge – noch fahren diese nicht autonom – werden automatisch berechnet.

Das mag im deutschen Ohr nach Zukunft klingen, ist aber doch bereits seit acht Jahren erprobte Technik, die vielfach Anwendung findet. Der Effekt: Kürzere Lagerzeiten des Mülls. Weniger Spritverbrauch in den Fahrzeugen. Besser ausgelastete Fahrzeuge und Müllwerke. Also: weniger Kosten.

Und darum geht es Eckhard Weisel: „Die Digitalisierung schafft die finanziellen Spielräume, um Geld für weitere Digitalisierung in die Hand zu nehmen“, erklärt er und weist darauf hin: Letztlich ist kommunales Geld immer das Geld der Bürger und Unternehmen. Er rechnet, je nach Digitalisierungsgrad der Mitglieder seiner Genossenschaft, von einer Kostenersparnis zwischen fünf und 30 Prozent.

Beim integrierten Management von kommunalen Beteiligungen wird es politisch

Neben kooperativen Digitalisierungsstrategien im Beschaffungs- und Lizenzmanagement sieht Weisel vor allem in der Optimierung von Geschäftsprozessen Potenzial – damit kennt er sich von Berufs wegen aus.

Und auch ein professionelles Beteiligungsmanagement sieht er als zwingend erforderlich an. Da allerdings wird es dann politisch, das weiß auch Eckhard Weisel. Viele kommunale Beteiligungen sind nämlich Bestandteil der Daseinsvorsorge: Krankenhäuser, Energieversorger, Bildung, Kultur oder Verkehr. Die Neigung von Städten, Gemeinden und auch Landkreisen, an dieser Stelle für professionelle Unterstützung zu sorgen, ist durchaus überschaubar, falls überhaupt vorhanden.

Doch auch hier sieht Weisel die Vorteile eines ganzheitlichen Konzeptes im Sinne der Kommunen. Und zumindest auch einen Punkt, an dem er ansetzen will, denn: „In vielen Gesprächen mit kommunalen Entscheidern wurde mir berichtet, ihnen fehle schlicht ein kompetenter Partner“, sagt Weisel. Der soll die K4K sein.