Konkurrenz in Rhein-Main

Der Personalfachmann vom Kölner Institut für Managementberatung beschrieb damit auch eine Agenda: Dries ist einer der geistigen Väter eines Algorithmus, der die neuartige Job-Plattform der Regionalmanagement Mittelhessen GmbH "Mittelhessen Connect" antreibt. Insgesamt ging es bei dem Netzwerk-Treffen in der Akademie der Firma Bosch um Personalmanagements in mittelhessischen Betrieben.

"Tritt der Erfolg nicht ein, trifft die Führungskraft die Verantwortung." Und nicht etwa der Mitarbeiter, machte ein Unternehmensberater deutlich. "Wir werden anfangen müssen, uns differenzierter mit dem Einzelfall Mensch zu beschäftigen."

Wie dies zum Beispiel bei der Bosch-Thermotechnik GmbH in der Praxis aussieht, erläuterte Franziska Nick, Leiterin der Mitarbeiter- und Organisationsentwicklung: Mit Arbeitszeitmodellen, Mitarbeiter-Netzwerken und Gesundheitsmanagement engagiere sich dabei der Energiesysteme-Bauer.

"Nicht ‚kann‘ die Person das, sondern ‚will‘ die Person das"?

Denn: "Wir müssen uns mit der Konkurrenz in der Rhein-Main-Region messen." Dabei nutze das Unternehmen auch die Fachkraft-Ressourcen der Region - wie zum Beispiel durch eine "enge Kooperation mit Bildungsträgern" wie der Technischen Hochschule Mittelhessen und Studium-Plus.

Einen Impuls, um regionale Vorteile der mittelhessischen Region besser nutzbar zu machen, sieht das Regionalmanagement in der Plattform Mittelhessen-Connect. Die Mitarbeiter der Zukunft gehörten der "Generation Y" an, sagte Mit-Entwickler Dries. Der Buchstabe spiele auf das englische Wort Ypsilon an, das im englischen wie "Why" (deutsch: Warum) ausgesprochen wird. Es deute auf einen Nachwuchs hin, der Etabliertes stärker hinterfrage. "Nicht ‚kann‘ die Person das, sondern ‚will‘ die Person das", werde in Zukunft die entscheidende Frage beim Einstellungsgespräch sein.

Darauf ziele Mittelhessen-Connect ab, wie der Mitgründer der bundesweiten Mutter-Plattform Talents-Connect, Robin Sudermann, erläuterte: "Was bin ich für ein Typ und wer braucht genau das, was ich kann", ließe sich besser ermitteln.

Den Netzwerk-Mitgliedern wurden weitere Initiativen zur Fachkräftesicherung vorgestellt: Als "Erfolg" bezeichnete Christian Bernhard von der IHK Lahn-Dill, den "Newcomers Day" in Marburg vor wenigen Wochen, mit dem künftig jährlich neue Fach- und Führungskräfte begrüßt werden sollen. Dr. Eva-Maria Aulich von der Universität Gießen stellte das Netzwerk "Evidence-Based Management" vor, bei dem sich "wissenschaftlich interessierte Praktiker und praxisorientierte Wissenschaftler" austauschen.