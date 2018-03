Krietenbrink: Geht Aufschwung die Puste aus?

Was passiert 2018? Ziehen die Investitionen trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen weiter an? Schmälert die Euro-Aufwertung die Exporterwartungen? Wie wirken sich die langwierige Regierungsbildung in Berlin und die internationalen wirtschaftspolitischen Umwälzungen von der US-Steuerreform bis zum Brexit aus? Antworten lieferte Sophie Krietenbrink vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Die Referatsleiterin für Konjunktur und Wachstum hielt ihren Vortrag „Ein unendlicher Aufschwung?“ beim Neujahresempfang der BME-Region Lahn-Dill (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik) in den Räumen der IHK Lahn-Dill in Wetzlar.

Als Basis dienten Krietenbrink die gerade erst zu Wochenbeginn in Berlin vorgestellten Ergebnisse der DIHK-Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn 2018. 27 000 Betriebe aus allen IHK-Wirtschaftszweigen hatten an der größten Unternehmensbefragung Deutschlands teilgenommen.

Zwar sei die Wirtschaft in den zurückliegenden acht Jahren kontinuierlich gewachsen, sagte Krietenbrink, das Wachstum habe aber nicht die Dynamik der Jahre 2010/2011. Deshalb sei es korrekt, wenn vom „Kaugummiaufschwung“ oder der „Wellblechkonjunktur“ die Rede sei. Den Umfrageergebnissen zufolge brauchen sich die Deutschen auch 2018 keine Sorgen um den Aufschwung machen. Die Unternehmen bewerteten nicht nur ihre aktuelle Geschäftslage mit dem Rekordwert von 54 Prozent als „gut“, auch die negativen Rückmeldungen lägen auf historischem Tiefststand, berichtete die Expertin. Für alle Wirtschaftszweige gelte: „So gut war die Stimmung noch nie zu Jahresbeginn.“

Auch die Unternehmenserwartungen für das laufende Jahr fielen deutlich positiver aus, als bei der Umfrage im Herbst. Krietenbrink: „Es ist eine deutlich höhere Dynamik zu erkennen, als in den vergangenen zwei Jahren.“ Der DIHK hob seine Wachstumserwartungen für 2018 am Mittwoch um einen halben Prozentpunkt auf 2,7 Prozent an.

Größte Risiken und Wachstumshemmnisse werden im Fachkräftemangel gesehen

Die Unternehmen sähen momentan Schwung aus dem In- und Ausland. Sie erwarten weiter starken Konsum und weiter verbesserte Exporte. Dafür spreche, dass die stärkere Inflation die Kauflaune zuletzt nicht mildern konnte, so Krietenbrink. Die Exporterwartungen erreichten ein Sieben-Jahres-Hoch, getrieben vor allem durch Investitionsgüter. Steigende Ausfuhren werden in fast alle der wichtigsten Absatzmärkte erwartet – China, USA und Europa. Allein England schwächele mit Minus zwei Prozent, so Krietenbrink.

Die größten Risiken und Wachstumshemmnisse würden in den zunehmend spürbaren Engpässen und im Fachkräftemangel gesehen. Es werde weniger in neue Anlagen investiert, weil die Mitarbeiter dafür fehlten. Nach DIHK- Prognose werden die Unternehmen in Deutschland in diesem Jahr 600 000 zusätzliche Stellen schaffen – nach 640 000 im Vorjahr.

Befürchtet werde, dass die langwierige Regierungsbildung zu unerwünschten Wahlgeschenken führt, berichtete Krietenbrink. Die von vielen geforderte Steuerreform spiele im schwarz-roten Koalitionspapier leider keine Rolle, kritisierte die Referentin. Ganz oben auf einer Prioritätenliste wünschten sich die Unternehmen von einer neuen Bundesregierung Bürokratieabbau und verbesserte Rahmenbedingungen für die Digitalisierung durch die nötige Infrastruktur. Weniger Gefahr sehen Unternehmen im vergleichsweise starken Euro.

Bei 87 Prozent liegt aktuell die Kapazitätsauslastung. Überhitzt die deutsche Volkswirtschaft also irgendwann? Krietenbrink sieht die Gefahr bislang nicht. Dagegen spreche zum Beispiel, dass die Inflation im Januar zurückgegangen ist. Und an den Aktienmärkten finde momentan lediglich eine Korrektur statt.