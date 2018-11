Mitarbeiter werben Mitarbeiter

Der Mann ist kein Model, sondern ein echter Pfeiffer-Mann: Dennis Heinrich, 23 Jahre jung, ledig, aber leiert. Als Industriemechaniker bearbeitet der Aßlarer Gehäuseteile für Turbopumpen.

In der Freizeit widmet er sich seiner Freundin, aber er liest auch gerne gute Bücher und hört Technomusik. Nach der Arbeit ist oft Fitnessstudio angesagt – mit Erfolg, wie die kräftigen Oberarme durchaus bezeugen.

Und die kann man zehn Tage lang auf Plakaten bewundern, mit denen Pfeiffer Vacuum Facharbeiternachwuchs sucht. Noch bis Montag strahlt Heinrich in Gießen von 13 Plakatwänden, vier sind es in Marburg und in Wetzlar zwölf.

Die ungewöhnliche Werbemaßnahme, mit der das Unternehmen – neben einem Film auf der Homepage und Anzeigen in Tageszeitungen – an die Öffentlichkeit geht, ist Anlass für ein Gespräch mit dem jungen Mann vom Plakat.

Herr Heinrich, wie kam es dazu und warum haben Sie mitgemacht?

Dennis Heinrich: Die Personalabteilung hat mich gefragt, ob ich mithelfen möchte, die Firma durch ein paar Werbeaktionen zu repräsentieren. Da war aber noch unklar, wie groß das ausfallen wird. Ich habe gesagt, ich bin gerne dabei, egal welches Ausmaß das annimmt. Solange ich die Firma ein bisschen unterstützen kann, warum nicht?

Wie fühlt es sich an, wenn man sich plötzlich auf so großen Plakaten sieht?

Heinrich: Es ist ungewohnt, sehr ungewohnt, vor allem, weil es nicht nur eines ist, sondern es sind mehrere in Wetzlar, Gießen und Marburg. Ich gucke jedes Mal hin, wenn ich vorbeifahre, es ist immer noch ungewohnt.

Bislang gab es auf die Werbeaktion an den Straßen vier Reaktionen

Was sagen Familie und Freunde dazu?

Heinrich (lacht): Sie sind sehr begeistert. Sogar die Eltern von Freunden haben mir geschrieben, dass sie mich in Wetzlar oder Gießen gesehen haben. Bislang gab es nur positives Feedback.

Auch im Fitnessstudio?

Heinrich (lacht): Auch im Fitnessstudio. Vor zwei Tagen etwa von einem fremden älteren Herren, der hat mich auch gesehen und erkannt. Das ist schon sehr beeindruckend.

Gab es eigentlich Gage?

Heinrich (lacht): Nein, gar nichts, das habe ich gerne gemacht!

Wäre das denn etwas für Sie, so nebenbei noch als Fotomodell zu arbeiten?

Heinrich: Ich glaube, soweit wird es nicht kommen. Aber wenn da Anfragen kommen sollten, klar, gerne.

Spricht’s und kehrt zurück an seinen Arbeitsplatz. Dazugekommen ist dort Kollege Jens Then. Am Dienstag wird er Dennis Heinrich ablösen und werben. Ja, sagt der 37-Jährige aus Aßlar, er freue sich darauf, es sei etwas Neues. Sonst kenne man nur Maschinen, aber so ein Werbedreh – auch mit ihm gibt es eine Szene online – sei da schon etwas ganz Anderes.

Drängen sich noch zwei Fragen auf: Warum diese Kampagne von Pfeiffer Vacuum und ist sie erfolgreich?

Es sei sehr schwer, Facharbeiter zu bekommen, antwortet Pressesprecherin Sabine Neubrand-Trylat. Daher habe die Personalabteilung gebeten, neue Wege zu gehen. Eben Großplakate, neben dem Film auf der Homepage und Anzeigen. Sie freue sich, dass die Mitarbeiter mitziehen. Das zeige auch, dass sie zufrieden im Beruf sind, denn falls nicht, würden sie das kaum machen. Und: Bislang gab es vier Reaktionen von Interessenten, die sich auf das Plakat mit Heinrich beziehen. Es dürften aber gerne mehr werden.