Thomas Riedel agiert als Personalberater in Pharma- und Biotechnologie

Thomas Riedel sieht sich weniger als Headhunter, sondern mehr als Personalberater. Wobei der Schwerpunkt auf Berater liegt. Und das nicht für den Facharbeiterbereich, sondern ausschließlich für die Führungsebene. Er sucht Hauptgeschäftsführer, kaufmännische Geschäftsführer und Finanzvorstände, Bereichs- und Abteilungsleiter oder medizinische Direktoren.

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Interims- oder dauerhafte Besetzungen handelt. Denn er weiß, was die Kandidaten neben den Fachkenntnissen noch alles mitbringen müssen. 25 Jahre hat Thomas Riedel erfolgreich in Führungspositionen in der Pharmaindustrie gearbeitet, wie er selbst sagt. Er flog durch die Welt, hat Vertriebsstrukturen aufgebaut, hat die Übernahme des Marburger Standortes durch GSK maßgeblich begleitet und hat danach in die Personalberatung gewechselt.

Dabei gehörte der Bereich Personalmanagement bis dato gar nicht zu seiner Expertise. Aber er brauchte eine neue Herausforderung und die fand er bei EO, einer englischen Personalberatung.

Jeder EO-Berater ist auf eine oder mehrere Branchen spezialisiert, hat meist jahrelang selbst in diesem Bereich gearbeitet, kennt die Anforderungen an die Mitarbeiter in den unterschiedlichen Führungsebenen. Das hilft sowohl den Kandidaten als auch den Firmen. Denn die machen sich genau dieses Wissen zunutze.

EO, die weltweit agieren, nutzen moderne diagnostische Werkzeuge, um eine Potenzialanalyse sowohl des Bewerbers als auch des Unternehmens zu erstellen. „Nur so können wir herausfinden, was das Unternehmen für einen Kandidaten braucht, und uns dann gezielt auf die Suche begeben“, erklärt Thomas Riedel.

Berater müssen unabhängig bleiben

Zusammen mit der Führungsetage werden Kernpunkte definiert, die die möglichen Kandidaten erfüllen müssen. Die Suche übernimmt bei EO eine eigene Research-Abteilung in Köln, die dafür bis zu sechs verschiedene Wege nutzt. Der klassische Weg über die Stellenanzeige spielt genauso eine Rolle wie die Sozialen Medien Xing oder LinkedIn. Zusätzlich werden die vorhandenen Netzwerke des Beraters und die seiner Kollegen durchsucht, hinzu kommt eine länderübergreifende Datenbank, die ebenfalls nach Kandidaten durchforstet wird.

Bei ganz speziellen Stellenbesetzungen, wo der Bewerbermarkt äußerst klein ist, wird versucht, direkt mit möglichen Kandidaten Kontakt aufzunehmen. Wenn es einen Kandidatenpool gibt, dann beschäftigt sich Thomas Riedel eingehend mit deren Lebenslauf und Fähigkeiten. Er führt intensive Gespräche und filtert die für das Unternehmen wichtigen Feinheiten heraus.

„Wenn ich im Gespräch feststelle, dass der Kandidat weniger als drei der vorher definierten Kernpunkte erfüllt, dann kommt es in diesem Fall zu einem Ausschluss. Das kann aber durchaus bedeuten, dass er auf eine andere Stelle hundertprozentig passt“, erklärt der Personalberater.

Alle wichtigen Informationen inklusive eines kleinen Videos, das von dem Kandidaten selbst erstellt wurde, wird dann den Entscheidern in den Unternehmen webbasiert zur Verfügung gestellt. Die können sich zu jeder Tages- und Nachtzeit diese Informationen abrufen und dann entscheiden, wen sie persönlich kennenlernen möchten.

Auch auf diese Gespräche bereitet Thomas Riedel die Kandidaten vor, begleitet sie sogar zu den Vorstellungsgesprächen, wenn es gewünscht ist. Bei allem bewahrt er einen neutralen Blick, sowohl auf den Bewerber als auch auf das Unternehmen. „Wir müssen uns jeden Tag neu beweisen, bleiben dabei aber immer unabhängig“, betont der Marburger.