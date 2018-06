 Uwe Fröhlich: Was von Raiffeisen bleibt

Fröhlich ist derzeit Generalbevollmächtigter der DZ-Bank, der zweitgrößten Bank in Deutschland. Am Dienstag war er Gastredner in der Vertreterversammlung der Volksbank Dill in Dillenburg. Vorab stellte er sich im Interview Fragen zu den Themen Raiffeisen, Genossenschaften, Geldanlage und Niedrigzinsphase.

Herr Fröhlich, vor 200 Jahren wurde Friedrich Wilhelm Raiffeisen geboren. Er wirkte im benachbarten Westerwald und war einer der Väter der Genossenschaftsidee. Haben Sie sich als Präsident eines Bundesverbandes von Genossenschaftsbanken mit seiner Person befasst?

Uwe Fröhlich: Natürlich. Er ist neben Hermann Schulze-Delitzsch einer der beiden Gründerväter unserer Genossenschaftsgruppe. Wir ziehen viel Kraft aus den Ideen, die sie formuliert haben. Deshalb war der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken auch maßgeblich in die Vorbereitung des Jubiläumsjahres eingebunden. Am Ende ist aus der Idee Raiffeisens eine Gemeinschaft mit 18,5 Millionen Mitgliedern bei Genossenschaftsbanken entstanden.

Ist diese Genossenschaftsidee noch zeitgemäß?

Fröhlich: Auf jeden Fall. Sie ist hochaktuell.

Woran machen Sie das fest?

Fröhlich: Das sieht man an dem Mitgliederzuwachs und dem wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt 915 Genossenschaftsbanken in Deutschland. Sie haben Organisationsstrukturen, die von unten nach oben funktionieren. Die Mitglieder entscheiden über die Geschäftspolitik, zum Beispiel in Dillenburg in einer Vertreterversammlung über die Fusion. Das ist Basisdemokratie in der Wirtschaft zum Wohle der Mitglieder.

Wie verbreitet ist die Genossenschaftsidee in Deutschland abseits der Banken?

Fröhlich: Es gibt Wohnungsbaugenossenschaften, die sehr erfolgreich sind und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Dann gibt es landwirtschaftliche Genossenschaften bis hin zur Molkerei. Es gibt aber auch Ärztegenossenschaften, die Gemeinschaftspraxen gründen.

In welchen Bereichen ist die Genossenschaftsidee Ihrer Meinung nach noch denkbar?

Fröhlich: Eine große Quelle für Neugründungen in der jüngsten Vergangenheit ist das Thema erneuerbare Energien. Hier betreiben Genossenschaften Photovoltaik- oder Windkraftanlagen. Aber man kann sich jede Branche vorstellen, wo mehrere Menschen zusammen mehr erreichen können als einer alleine. Inzwischen gibt es auch kulturelle Einrichtungen, die als Genossenschaften betrieben werden. Immer wenn sich der Staat aus einem Bereich zurückzieht, ist das Einspringen von Genossenschaften denkbar. Gesellschaftliches Handeln und wirtschaftlicher Erfolg haben sich in dieser Paarung bewährt. In England und in den USA steht dagegen bei Genossenschaften vor allem der karitative Zweck im Vordergrund.

Sind die Volks- und Raiffeisenbanken in der Pflicht bei der weiteren Verbreitung der Genossenschaftsidee, oder sollte die Gründung besser von interessierten Personen ausgehen?

Fröhlich: Wir tun das gerne, weil diejenigen, die Genossenschaften gründen, auch häufig Bankverbindungen bei einer Genossenschaftsbank haben. Wir schauen auch konstruktiv kritisch auf die Geschäftsidee.

Die Banken als Impulsgeber?

Fröhlich: Eher die Genossenschaftsverbände als Gründungsberater, die Know-how beisteuern, um Genossenschaften in den Geburtswehen zu begleiten.

Welche Vorteile haben genossenschaftliche Banken gegenüber anderen Banken und welche Nachteile?

Fröhlich: Bei uns sind die Kunden auch Mitglieder. Und für die Bank ist es Verpflichtung, auf die Bedürfnisse der Mitglieder einzugehen. Der Geschäftszweck von Genossenschaften ist die Förderung ihrer Mitglieder. Wir müssen uns also nicht vor einem Investor über die Auszahlung der Dividende rechtfertigen. Wir stellen unser Geschäftsgebaren in den Dienst der Mitglieder.

Und was ist der Unterschied, ob ich Kunde einer Raiffeisenbank oder einer Sparkasse bin?

Fröhlich: Bei der Sparkasse sind Sie Kunde und nehmen die Kundendienstleistung in Anspruch. Bei Genossenschaftsbanken können Sie auch Mitglied werden. Es ist dann auch Ihre Bank. Sie können über die Geschäftspolitik mitbestimmen, und Sie können sich auch in den Aufsichtsrat wählen lassen.

Thema Geld: Wie legen Sie Ihr Geld an? Haben Sie ein Sparbuch?

Fröhlich: Ich habe kein klassisches Sparbuch, weil es sich nicht so gut online verwalten lässt. Ich habe ein normales Girokonto und ein Anlagekonto und natürlich in der jetzigen Niedrigzinsphase noch ein Wertpapierinvestment.

In Deutschland gibt es derzeit auf dem Sparbuch kaum Zinsen. Dennoch stecken nur rund 15 Prozent der Menschen ihr Geld in Aktien. Woran liegt das?

Fröhlich: Es gibt eine gewisse Scheu, Wertpapiere direkt zu erwerben. Aber man kann sich ja von Anlageberatern beraten lassen. Jedenfalls: Wer über längere Zeit in Wertpapiere investiert, erwirtschaftet in Deutschland eine höhere Rendite als mit dem Sparbuch. Und das ist auch ein Stück weit Vermögenserhalt, denn wenn das Geld nur auf dem Sparbuch liegt, erfolgt auch ein schleichender Wertverfall.

Was denken Sie, wie lange die Niedrigzinsphase noch anhält?

Fröhlich: Spannende Frage. Die Niedrigzinsphase ist initiiert von der EZB (Europäische Zentralbank; Anm. d. Red.) Sie will, dass die gesamte Euro-Zone sich wirtschaftlich positiv entwickelt und stabil zusammenbleibt. Ich rechne auch angesichts der aktuell schwierigen Situation in Italien nicht vor Mitte, Ende 2019 mit einer Zinswende in der Euro-Zone.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen

„Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“ – dieser Satz wird Friedrich Wilhelm Raiffeisen zugeschrieben. Er wurde 1818 geboren, lebte im Westerwald und gilt als Vater der Genossenschaftsidee in Deutschland. Als Bürgermeister in Flammersfeld und Heddesdorf im Westerwald gründete er Hilfsvereine für arme Landwirte. Die Mitglieder konnten dort Geld sparen und günstige Kredite zum Kauf von Vieh und landwirtschaftlichen Geräte beziehen. Es ging dabei um Hilfe zur Selbsthilfe. Der später gegründete „Heddesdorfer Darlehenskassenverein“ gilt als erste Genossenschaftsbank in Deutschland. Raiffeisen starb 1888.

Heute gibt es in Deutschland rund 8000 Genossenschaften mit 20 Millionen Mitgliedern.

(Quelle: Wikipedia) (jli)