Wer das Haar sucht, verpasst die Suppe

„Die wichtigste Zutat fürs Machen ist Mut. Wer hat Lust auf eine kleine Mutprobe mit mir?“, fragte Nicola Fritze zu Beginn die etwa 140 Zuhörer, die den Saal im Technologie- und Tagungszentrum füllten. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Marburg-Biedenkopf hatte Existenzgründer und junge Unternehmen zum Impulsvortrag unter dem Titel „Macht hat, wer macht! Schneller das Richtige tun!“ eingeladen.

Nur wenige Hände gingen zögerlich hoch. So sei es immer, auch wenn da 5000 Menschen säßen, sagte sie. „Ich habe die Frage falsch gestellt. Wer hat Lust auf eine herrliche Mutprobe mit mir? Sie sitzen ganz gemütlich und werden einen wohligen Schauer verspüren“, formulierte Fritze neu – und schon meldeten sich mehr Kandidaten. Sie wählte einen Mann mit „passender Frisur“, sprich wenigen Haaren, aus, stieg von der Bühne und behandelte ihn kurz mit einem Kopfkrauler, den er behalten durfte. „Manchmal bekommt man ein Geschenk vom Leben, man muss sich nur entscheiden. Ich möchte Ihnen Mut machen, anders zu denken, zu handeln und wahrzunehmen“, erklärte sie.

Beste Ideen unter der Dusche

Am nächsten Experiment konnten sich alle beteiligen: eine Zahl zwischen eins und zehn wählen, mit neun multiplizieren, von der Quersumme beider Ziffern fünf abziehen und zum zur Zahl passenden Buchstaben im Alphabet ein Land mit diesem Anfangsbuchstaben wählen. Dann ein Tier, das mit dem zweiten Buchstaben des Landes beginnt. Alle sollten die Farbe des Tieres rufen. „Grau“ erklang vernehmlich aus fast allen Kehlen, dann überraschtes Lachen. „Deutschland“ hatten die meisten mit D gebildet.

„Wer hat Dänemark gewählt?“, fragte Fritze. Neun Hände gingen hoch, „da haben wir einige Querdenker“, kommentierte sie. Mit E waren die meisten Zuhörer auf Esel oder Elefant und somit auf grau gekommen. „Das haben wir schon in der Schule gelernt, das hat sich ins Gehirn eingebrannt. Es ist so angelegt, alles möglichst schnell in Routine zu überführen. Kinder sind da noch flexibler, meines sagte, es gibt auch braune und schwarze Esel. Je älter wir werden, desto grauer werden die Esel“ formulierte sie als Merksatz.

Während der ganzen 90 Minuten bezog Fritze immer wieder die Zuhörer mit ein, ließ sie Assoziationsketten mit ihren Sitznachbarn bilden, um den Unterschied zwischen schnellem, assoziativem Denken und, bei Begriffen, die nichts miteinander zu tun haben, dem langsamen, auch mehr Energie verbrauchenden Denken zu verdeutlichen. „Anders denken ist anstrengend“, erklärte sie, Kreativität benötige Energie und diese schaffe man durch Entspannung: „Wissen sie, wann die besten Ideen kommen? Unter der Dusche, weil wir ein entspanntes Gehirn brauchen.“

Ein weiteres Experiment bestand in einer Geometrieaufgabe: Teilen sie mit einer Gerade ein Viereck in drei Dreiecke. „Jetzt sitzen drei Gruppen in diesem Raum. Die erste denkt ‚Ich hasse so was’, die zweite ‚das geht doch gar nicht’, die dritte, die Tüftler, ‚spannend, wie geht das’. Es geht darum, wie denke ich, wie sehr behindere ich mich im Denken. Unser Gehirn denkt nur weiter nach, wenn es sich sagt, spannend, wie geht das? Glauben Sie nicht alles, was Sie denken, aber glauben Sie immer an sich selbst. Und glauben Sie auch mal anderen Gedanken“, empfahl die Motivationstrainerin aus Reutlingen.

Fritze schilderte ein Meeting, in dem jede Kreativität nach zehn Minuten erstickt war, weil auf jeden Vorschlag ein „Ja, aber“ folgte. Zwei Minuten lang sollten zwei Zuhörer eine Geschichte abwechselnd erzählen und statt mit „Ja, aber“ immer mit „Ja, genau, und“ fortfahren. „Damit wurde ein Lernprozess in Gang gesetzt, künftig werden Sie auf jedes ‚Ja, aber’ achten“, versprach sie. Mit einer Ja, genau-Haltung verändere man nicht nur sein Denken, sondern könne auch anders handeln.

„Öfter mal die Perspektive wechseln“ könne ebenfalls Veränderungen anstoßen. Beim Durchhalten helfe, wenn man ein „Wofür“ habe, das sei eine enorm starke Antriebskraft. Zudem gelte: „Scheiter heiter! Und dann weiter.“

„Wer das Haar sucht, verpasst die Suppe“, lautete ein weiterer Merksatz. In der Gründerphase sei man oft geneigt, zu sehen, was nicht so gut klappe, man solle aber auch wahrnehmen, was besser als erwartet geklappt habe und positives Feedback annehmen. „Öfter die Suppe genießen, als das Haar suchen“, empfahl Fritze.