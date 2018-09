Bosch Thermotechnik verstärkt Netzwerk

Das erklärte Markus Relecker, Standortverantwortlicher von Bosch Thermotechnik, als er im Rahmen einer Feierstunde in der Wetzlarer Firmenzentrale die Gäste begrüßte.

"Dass wir nach 150 Jahren noch immer in Wetzlar zu Hause sind hat viele Gründe, dazu zählen auch die Kompetenzen und Innovationspotenziale in der Region, wenn es darum geht, qualifizierte Partner, Mitarbeiter und spezialisierte Unternehmen zu finden", betonte Relecker. 1862 habe Buderus seine Zentralverwaltung von Aßlar nach Wetzlar verlegt. Mit der Errichtung der Sophienhütte im Jahr 1870 wurde Buderus zum Pionier der Industrialisierung Wetzlars. Ab 1911 versorgte die Sophienhütte, durch die Nutzung von Gasen des Hochofens, die Stadt und umliegende Gemeinden mit Strom. An dieser Erfolgsgeschichte habe sich auch nichts geändert, als 2004 die Heiztechnik-Aktivitäten von Buderus und Bosch zusam-mengelegt wurden.

"Wir sind eine Familie. Wir sind miteinander verbunden und aufeinander eingestellt." Diese Bosch-Philosophie des Miteinanders sei der Grund für den Beitritt zum Industrienetzwerk "Wetzlar Network".

"Erfahrungen mit anderen austauschen, Wissen vernetzen und Kompetenzen einbeziehen, das sind beeindruckende Aktivitäten des Netzwerkes, die wir bisher mit viel Interesse verfolgt haben", begründete der Wetzlar-Chef von Bosch-Thermotechnik das Interesse seines Hauses an einer Zusammenarbeit.

Das Industrienetzwerk Wetzlar Network für die Bereiche Optik, Elektronik und Mechanik wurde im Frühjahr 2010 von der Stadt und Firmen mit dem Ziel gegründet, die Unternehmen am Standort Wetzlar zu stärken und die Entwicklung des regionalen Wirtschaftsraumes voranzutreiben. Dabei sieht das Netzwerk seine Rolle in erster Linie als Vermittler, Kommunikator und Multiplikator. Heute gehören dem Netzwerk über 30 Unternehmen und Dienstleister an, von denen viele in ihrem Segment zu den Marktführern zählen.

Erfahrungen und Kompetenzen

"Ich möchte der Bosch Thermotechnik auch im Namen der städtischen Gremien für das klare Bekenntnis zum Standort Wetzlar danken", betonte Oberbürgermeister Wolfram Dette. Wenn es darum gehe, den meist mittelständischen Unternehmen eine Plattform zu bieten, Synergieeffekte gemeinsam zu nutzen und die Wirtschaftskraft und Leistungsfähigkeit der Region zu stärken, dann sei die Bosch Thermotechnik mit ihren Erfahrungen ein starker Aktionspartner.

"Im Verlauf von fünf Jahren hat das Netzwerk über die hessischen Grenzen hinaus Beachtung und Anerkennung gefunden", so der zweite Vorsitzende der Vereini-gung, Wetzlars Wirtschaftsdezernent Harald Semler. Die Region verfüge über ein breit gefächertes Angebot an qualifizierten Arbeitsplätzen, es werde aber immer schwieriger, geeigneten Nachwuchs zu gewinnen. Um den besonderen Technologieschwerpunkt der Region nachhaltig zu sichern, warb Semler für den bundesweit einzigartigen Studiengang "Optik/Optische Technologie", der in Kürze an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Wetzlar angesiedelt werden soll. "Wir sind auf einem guten Weg, zumal wir bereits feste Zusagen über eine Million Euro von der Industrie haben und weitere Fördermittel des Landes und der EU erwarten."